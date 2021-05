Bývalý baseballista Rodriguez míří do NBA, koupí tým Minnesoty

Baseballista New York Yankees Alex Rodriguez

Timberwolves vlastní od roku 1994 miliardář a bývalý senátor státu Minnesota Glen Taylor, který klub koupil poté, co zkrachovaly snahy přestěhovat ho jinam. Součástí nynější dohody o prodeji podle amerických médií je, že tým NBA zůstane v Minneapolisu.

Pětačtyřicetiletý Rodriguez má za sebou 22 sezon v baseballové MLB, kde nastupoval za Seattle, Texas a New York Yankees, s kterými v roce 2009 vyhrál Světovou sérii. Čtrnáctkrát byl nominován do Utkání hvěz a třikrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy. Loni se snažil se svou tehdejší snoubenkou Jennifer Lopezovou koupit baseballový klub New York Mets.