Favoritem je jednoznačně Nymburk, ale nic nevzdáváme, říká před finále opavský Bohačík

Před letošním play off posílil kapitán NH Ostrava po základní části druhou Opavu a v jejím dresu si svou medailovou sbírku už jistě vylepší. Po postupu přes Kolín v semifinále (3:2 na zápasy) vyzve od soboty Opava v boji o mistrovský titul šestnáctinásobného českého šampiona Nymburk.

Středočeši vévodí české první lize nepřetržitě od sezony 2003/2004. „Proti Kolínu jsme byli favorité, ale hrálo se nám hůře, než jsme čekali. Teď je jasný favorit Nymburk, mohli bychom být uvolněnější. Hraje se na dva vítězné zápasy, hrát na jeden byla by šance větší. Rozhodně ale nic nevzdáváme. Poctivě jsme se připravovali, soupeře jsme si rozebrali, přípravu jsme nepodcenili. Snad se nám podaří v Nymburku zahrát dobrý zápas a doma si určitě budeme věřit ještě více," říká Bohačík, který v dresu Opavy odehrál doposud patnáct utkání.

A nejméně dvě další ve finále přidá. Série s Nymburkem na dvě výhry začne v sobotu (16.30 hodin) na palubovce vítěze základní části, odveta se hraje v pondělí 24. května v Opavě ve stejném čase. Případný třetí zápas by se hrál na nymburské palubovce ve středu 26. května.

Po finále se vrátí do Ostravy

„Jsem za tuhle příležitost hrát s Opavou o medaile moc rád. S klukama jsem odehrál celou nadstavbu A1, už jsme tady nějaký měsíc a cítím se velice dobře. Už jsme si to, že jsem na konci sezony odešel z Ostravy jinam vyzkoušel předloni, kdy jsem šel na play off do Olomoucka. Tehdy jsme skončili nakonec třetí. Bylo to taky úspěšné, ambice v Opavě jsou ale vyšší, což se mi moc líbí. Proto jsem tady, abych klukům pomohl," svěřuje se pivot

Finálovou sérii zahraje premiérově. „Hodně si play off si v Opavě užívám. Na rozdíl od Ostravy je tu široká rotace, takže můžu hrát tři minuty na sto procent a nemusím se na nic šetřit, protože vím, že místo mě půjde na hřiště další chlap," říká 35letý Bohačík.

Ostravský Petr Bohačík (v bílém) se snaží prosadit přes Pavla Grunta z USK Praha.

Jiří Tomaškovič, Právo

Do další, už osmnácté sezony v Národní basketbalové ligy se zkušený pivot ale vrátí znovu v dresu Ostravy. Nelákalo by ho zůstat v Opavě, která hraje pravidelně o nejvyšší pozice? „Ale ano, je to všechno teď takové růžové. Na druhou stranu už když se tohle hostování dělalo, tak bylo jasné, že budu v Ostravě pokračovat. Prodloužil jsem tam smlouvu o další dva roky a máme tam rozdělanou práci. Chci Ostravě pomoct ještě na hřišti, nerad bych teď odcházel," svěřuje se Bohačík.