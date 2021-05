Minulý rok nám vrchol chyběl, o to hezčí to teď je, radoval se z dalšího titulu nymburský Benda

„Minulý rok nám vyústění sezony chybělo. Jsem rád, že se to teď podařilo dohrát. Čekání bylo dlouhé, o to hezčí to teď je. Za ten poslední rok jsme si prošli snad vším. Nejen my sportovci, ale všichni v České republice a ve světě. Snad už to bude jen minulost," uvedl nymburský Petr Benda, jenž si v Opavě navlékl na krk už třináctou zlatou medaili po triumfu v nejvyšší basketbalové lize.

„Pořád mě to baví! S takovýma klukama ani nejde, aby mě to nebavilo. S takovou partou kluků je opravdu radost hrát. Jsem fakt nadšený, že můžu hrát v takovém týmu. Třináctka není špatné číslo, ale třeba patnáctka, šestnáctka se mi líbí víc. Ani dvacítka není špatná, ale to už je hodně daleko," usmíval se 39letý veterán.

Svůj čtvrtý titul s Nymburkem získal reprezentant Lukáš Palyza. I kvůli tomu se po šesti letech loni v prosinci do týmu českého suveréna po působení v Prostějově, Děčíně, polských Gliwicích a Olomoucku vrátil. „Celá sezona byla velmi úspěšná. I Liga mistrů, přestože nás dodneška mrzí ta čtvrtfinálová prohra s Karsiyakou. Měli jsme na víc, ale uteklo nám to. Domácí titul je taková záplata," svěřoval se ostravský rodák Palyza.

Ve finále potkal hned několik spoluhráčů, s nimiž se potkával v NH Ostrava, kde nakoukl do dospělého basketbalu. „Kuba Šiřina, Martin Gniadek, Filip Zbránek. Hrál jsem ale i Radkem Kouřilem v Olomoucku. Z toho pohledu to bylo speciální finále," vykládal Palyza.

Zleva Radovan Kouřil z Opavy, Retin Obasohan z Nymburka, Petr Benda z Nymburka a Jakub Šiřina z Opavy.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Opava vždycky hrála velmi dobře první poločas. Nějakých dvacet pětadvacet minut. Potom se projevila naše širší rotace a větší zkušenosti. Na konci jsme měli vždy klid. Ale snadné to nebylo. V prvním poločase domácího zápasu měli skvělý útočný doskok. Na české poměry hodně nadstandardní. A dneska zase výborně stříleli. Vypadalo to, že snad dali všechno, co pustili na koš. Museli jsme si na ně dávat pozor, abychom si ty důležité momenty pohlídali," popisoval Palyza.

Slavila i Opava

Ani na straně poražených ale nebylo smutno. Z trofeje pro druhý tým se Opavané upřímně radovali. „Přesně tak. Máme čistě česko-moravsko-slovenský titul! Moc si to užíváme, protože víme, že kdyby Nymburk nezískal titul, tak by to bylo šílené překvapení. Máme to takový malý B titul," upozorňoval opavský Luděk Jurečka.

Basketbalisté Nymburka slaví zisk mistrovského titulu.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Splnili jsme přesně to, co jsme si před sezonou vytyčili," připomněl Filip Zbránek. „Ale ať je to, jak je to, je to takové...no blbé. Bylo by někdy fajn skončit sezonu s pocitem vítězství prohrát finále nikdo nechce," dodal křídelník Opavy.

Poslední utkání sezony sledovalo v opavské hale asi pět set diváků. „Oproti tomu komornímu tichu, kdy jsme celou sezonu slyšeli každé v závorce sprosté slovo, jsem za to moc rád. Vytvořili krásnou atmosféru a hrálo se nám krásně," řekl Jurečka.

„Tohle nám chybělo celou sezonu. Celý rok. Je to nádhera. I když jsou to diváci domácího týmu, tak je radost hrát zase v takové atmosféře," přidal se nymburský Benda.