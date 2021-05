Žádný smutek, Opava má svůj titul. Moc si to druhé místo užíváme, zdůraznil Jurečka

„Tohle jsme si před sezonou vytýčili, takže jsme uspěli," upozornil křídelník Opavy Filip Zbránek. „Ale bylo by fajn někdy končit sezonu s vítězným pocitem," dodal Zbránek, který odehrál finálovou sérii, přestože byl zraněný.

„Mám pochroumaný kotník. Zvrtnul jsem si ho ve druhém semifinále proti Kolínu. Nebylo to úplně oukej, ale poslední zápas sezony, navíc před našimi fanoušky jsem si chtěl užít," vysvětloval 30letý basketbalista. „Dal jsem si dva brufeny, překvapilo mě, že ten adrenalin toho zápasu dokáže tu bolest potlačit. Samozřejmě ty limity tam byly, například má nepovedený smeč, za což bych si nalískal, ale je to sport," poukázal Zbránek.

Opavský kapitán Jakub Šiřina byl na tým pyšný. „Nechtěli jsme dopustit, aby to skončilo fiaskem. Chtěli jsme je potrápit, zkusit doma vyhrát. To se nepovedlo, ale myslím si, že jsme je dneska donutili hrát v co nejsilnější sestavě naplno skoro 38 minut. Nemusíme se vůbec stydět," uvedl.

Zleva Retin Obasohan z Nymburka, Jakub Slavík z Opavy ve finále play off basketbalové ligy mužů

Michal Kamaryt, ČTK

„Zanechali jsme dobrý dojem. Doma jsme jim nic nedali zadarmo, v jednu chvíli jsme se ve druhém poločase dotáhli na šest bodů, ale oni bohužel vždy dají jednu dvě trojky a zase to bylo o dvanáct patnáct bodů. Neměli jsme to momentum, kdybychom třikrát ubránili jejich útok, aby měli trošku strach o výsledek. Ale za mě to bylo super finále a ten basket se musel líbit. Nebyla to žádná defenzivní partie," popisoval zkušený křídelník Opavy Luděk Jurečka.

Opavané si z finálové porážky nedělali těžkou hlavu. Naopak, když přebírali pohár pro vicemistra, upřímně se radovali. „Přesně tak. Máme svůj ryze česko-moravsko-slovenský titul," poukázal Jurečka na to, že zatímco Nymburk má v kádru sedm cizinců, v týmu Opavy je jediným zahraničním hráčem Slovák Juraj Páleník. „Moc si to užíváme, protože víme, že kdyby Nymburk nezískal titul, tak by to bylo šílené překvapení. Máme to takový malý B titul," usmíval se 37letý veterán.

Basketbalisté Nymburka slaví zisk mistrovského titulu. Pohár drží Retin Obasohan.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jediný, kdo se úplně neradoval, byl trenér Petr Czudek, který za svou hráčskou kariéru získal osm titulů (4x Brno, 4x Opava). K nim přidal dvě stříbra a tři bronzové medaile. „Jako hráč jsem stříbro nikdy neslavil, zajímalo mě jen první místo. Ale je vidět, že kluci jsou za něj rádi. Nymburk je odskočený, je někde jinde," poukázal opavský trenér.