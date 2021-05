Cenu pro hráče s největším zlepšením v NBA dostal Randle z Knicks

V sedmé sezoně v NBA se dočkal Julius Randle ceny pro hráče s největším zlepšením. Šestadvacetiletý americký basketbalista pomohl New York Knicks po sedmiletém čekání do play off a ve třech hlavních statistikách se dostal do první dvacítky ligového žebříčku. V průměru sbíral 24,1 bodu, deset doskoků a šest asistencí.