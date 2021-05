Basketbalisté Milwaukee dokázali v 1. kole play off NBA po dvou domácích výhrách uspět také na palubovce Miami a po triumfu 113:84 vedou v sérii 3:0. Nejlepším střelcem se stal Khris Middleton, jenž k 22 bodům přidal osm doskoků a pět asistencí. Výhodu domácího prostředí proměnili ve vedení 2:1 Lakers, kteří ve třetím utkání přehráli Phoenix 109:95. Zazářil Anthony Davis s 34 body a 11 doskočenými míči. Výhodu domácího prostředí si vzal nazpět Denver, který ve třetím klání uspěl v Portlandu 120:115 a rovněž vede v sérii 2:1.

Bucks proti loňským finalistům vedli během utkání až o 32 bodů a v součtu za druhé a třetí utkání přehráli soupeře drtivě o 63 bodů. Tentokrát udržela jejich obrana úspěšnost střelby hráčů Miami na 37 procentech, přičemž z trojky domácí trefili jen devět střel z 32. Milwaukee navíc Heat přeskákalo 55:42.

"I když to tak vypadá, poslední zápasy určitě nebyly snadné. Řeknu to takto: když děláme každý svou práci, nejsme překvapeni, že vyhráváme," uvedl po utkání Janis Adetokunbo, jenž nasbíral 17 bodů a 17 doskoků. Kromě něj a Middletona se s 19 body a 12 asistencemi výrazněji prosadil i Jrue Holiday. Ten si v zápase připsal 41 bodů ve statistice plus minus, což je od roku 1997 klubové maximum v play-off.

V týmu soupeře odehrál s 19 body a osmi doskoky dosud nejvydařenější utkání v sérii Jimmy Butler. Sekundoval mu Bam Adebayo se 17 body a osmi doskoky, 14 bodů přidal Nemanja Bjelica. Jinak se Heat v ofenzivě trápili, o čemž mimo jiné svědčí pouze 36 nastřílených bodů za první půli. O osudu série se může rozhodnout už v sobotu, kdy se rovněž na floridské palubovce odehraje čtvrtý duel.

Lakers dokázali na Phoenix najít recept podruhé v řadě a nasazenou dvojku Západní konference zdolali v domácím Staples Center 109:95. Tým spoléhal na tradiční lídry: vedle nejlepšího střelce Anthonyho Davise si 21 bodů, devět asistencí a šest doskoků připsal LeBron James a 20 body se blýskl Dennis Schröder.

Za hosty nasbírali 22 bodů a 11 doskočených míčů pivot DeAndre Ayton, 19 bodů Devin Booker a 15 Cameron Payne. Suns se stala osudná především třetí čtvrtina, po které narostl náskok domácích na 13 bodů. Kromě toho nestačili s Lakers držet krok na doskoku, kde prohráli jednoznačně 34:51.

James a spol. dokázali v duelu uspět navzdory mizerné střelbě trojek, kterých proměnili jen sedm z 28, navíc si připsali méně asistencí (19:24), více ztrát (20:18) a na body z protiútoku prohráli 13:18. Přesto se ujali vedení 2:1, přičemž možnost navýšit ho budou mít v neděli, kdy hostí čtvrtý duel.

Denver za výhrou opět táhl srbský pivot Nikola Jokič, jenž nastřádal 36 bodů a deset doskoků, když mimo jiné trefil všech osm šestek. Austin Rivers přidal 21 bodů, Michael Porter Jr. 15.

Blazers nebylo nic platných ani 37 bodů hvězdného rozehrávače Damiana Lillarda, jenž sice trojkou 7,9 sekundy před koncem ještě snižoval na 112:116, na výhru to ale nestačilo. C.J. McCollum nastřílel 22 bodů včetně další trojky 3,7 sekundy před koncem na 115:118 a Norman Powell přispěl 18 body.