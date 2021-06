Prezident Miami dostal pokutu za výrok, že by nechal Jamesovi klíč pod rohožkou

Prezident týmu Miami Heat Pat Riley dostal od basketbalové NBA pokutu 25 000 dolarů (521 tisíc korun) za to, že uvedl, že by se rád v klubu opět sešel s LeBronem Jamesem. Porušil tím pravidla soutěže o ovlivňování, neboť James je hráčem Los Angeles Lakers.

Riley v rozhlasovém rozhovoru minulý týden mimo jiné řekl, že kdyby se chtěl James do Miami vrátit, nechal by mu klíč pod rohožkou. James hrál za Heat v letech 2010-2014 a dotáhl tým čtyřikrát do finále a ke dvěma titulům.

Riley je druhým funkcionářem během několika dnů, jenž dostal pokutu za porušení pravidla zakazujícího mluvit o hráčích soupeře. Prezident Philadelphie 76ers Daryl Morey i jeho klub musejí zaplatit shodně 75 000 dolarů (1,5 milionu korun) za Moreyho výrok na twitteru, jenž mohl být vykládán jako snaha získat hvězdu Golden State Stephena Curryho.