Francie - Česko 71:51 Basketbalistky podlehly na ME favoritovi a zůstávají bez výhry

České basketbalistky prohrály na mistrovství Evropy i druhé utkání, ve Štrasburku podlehly favorizované domácí Francii 51:71. Svěřenkyně trenéra Štefana Svitka čeká v závěrečném duelu ve skupině D v neděli od 18:00 souboj týmů bez výhry s Chorvatskem o třetí místo a posun do kvalifikace play off. To ruské reprezentantky po českém výběru porazily i Chorvatsko. Na výhře 73:62 se tentokrát nejvíce podílela křídelní hráčka Raisa Musinová, autorka 19 bodů a 14 doskoků.