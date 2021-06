Nymburk a Opava se dozví soupeře v Lize mistrů 7. července

Kvalita Ligy mistrů se stejně jako v minulém ročníku zvýšila. Tentokrát 42 z 52 přihlášených účastníků skončilo do pátého místa ve svých ligách a 17 z nich jsou národními šampiony. Nováčkem je například jedenáctý tým uplynulého ročníku španělské ligy Unicaja Málaga, který hrála ještě v sezoně 2017/18 Evropskou ligu.

K 28 jistým účastníkům se přiřadí čtyři nejúspěšnější celky z kvalifikačních turnajů, do kterých se zařadí 24 týmů včetně Opavy. Odstartují 13. září. Základní část začne 4. října.

Stejně jako v minulé sezoně poznamenané pandemii koronaviru Liga mistrů zůstane u formátu osmi čtyřčlenných skupin oproti předešlým čtyřem osmičlenným. Místo prvních dvou celků ale nově postoupí do osmifinálových skupin jen vítězové a týmy z druhých a třetích míst budou hrát o postup v sériích na dva vítězné zápasy.

Z osmifinálových skupin postoupí první dva týmy do čtvrtfinále, které se bude hrát také a dva vítězné zápasy. Soutěž vyvrcholí ve Final Four na jednom místě, kde se už bude hrát semifinále, finále i o 3. místo na jedno utkání. V minulé i předminulé sezoně se konal turnaj Final Eight.