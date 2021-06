Basketbalový reprezentant Šafarčík skončil v Nymburce

Člen širšího reprezentačního kádru Petr Šafarčík končí v týmu basketbalistů Nymburka. Sedmadvacetiletý křídelní hráč přišel do celku sedmnáctinásobného českého šampiona a pravidelného účastníka Ligy mistrů v únoru 2019 z Kolína. Nymburk, který nově převzal po hlavní kouči Orenu Amielovi jeho dosavadní asistent Aleksander Sekulič, využil při přestavbě kádru možnost předčasně ukončit s Šafarčíkem kontrakt.

"Počítali jsme s tím, že Petr v uplynulé sezoně dostane větší prostor na to, aby ukázal, co v něm je, ale bohužel měl smůlu na zranění, které ho na čtyři měsíce vyřadilo ze hry. Ani v nové sezoně by pravděpodobně nedostal tolik možností na hřišti, bude proto lepší pro obě strany jít svou cestou," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Čtyřiadvacetiletý Šafarčík naskočil do ligy jako sedmnáctiletý v dresu USK Praha. V celku z Folimanky pak pokračoval další čtyři sezony. Před ročníkem 2017/18 přestoupil do Kolína, kde se stal jedním z lídrů. V Nymburce pomohl k zisku dvou ligových titulů, dvou triumfů v Českém poháru a přispěl k dvěma postupům do Final 8 Ligy mistrů.