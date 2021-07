V Česku už lidé ráno vstávali, když daleko v zámoří s posledním hvizdem přišla úleva reprezentantů. V posledních sedmi minutách se téměř rozplynul jejich třináctibodový náskok a mohli si jen oddechnout, že do koše nezapadla Grangerova střela pár sekund před koncem, takže Uruguay nedokázala dovršit obrat v zápase.

„Docela bláznivý konec mi trochu kazí velkou radost z výhry. Dělali jsme školácké chyby a vyprodukovali obrovské množství ztrát, to se nám nesmí stávat. Bylo to ale i tím, že Uruguay v závěru hodně tlačila na balon a my si s tím neporadili, spíš jsme na hřišti zmatkovali," líčil český kapitán Tomáš Satoranský.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Zaznamenal 19 bodů a připsal si i osm asistencí a sedm doskoků. „Abych řekl pravdu, tak ani pořádně nevím, čím jsme to nakonec urvali. Naší nejlepší pasáží byla ta pětiminutovka druhé čtvrtiny, kdy jsme dali devatenáct bodů v řadě hlavně proto, že všichni skvěle bránili. Chodili jsme pak snadno do rychlých protiútoků a vytvářeli si volné střely a dávali míč rychle z ruky," dodal Satoranský.

Jen o dva body méně měl na kontě autor čtyř českých trojek Jakub Šiřina, jasně nejlepší z hráčů přicházejících z lavičky. Double double předvedl díky 12 bodů a 11 doskokům Ondřej Balvín. Český tým sice 66 sekund před koncem díky trojce z ruky jinak se trápícího Jaromíra Bohačíka vedl 80:74, jenže i potom pokračoval ve ztrátách, kterých v utkání nakupil 22.

Uruguay až do poslední chvíle táhl berlínský euroligový rozehrávač Granger, k němuž se s účinnou střelbou trojek přidal ve španělské lize působící Fitipaldo. „Oba se předvedli v plné kráse a za žádného stavu nic nevzdali. Musíme si také přiznat, že soupeř bránil hodně tvrdě, řekl bych, že až za hranicí faulů," mínil Balvín.

Český basketbalista Patrik Auda v souboji s Mathiasem Calfinim z Uruguaye v duelu olympijské kvalifikace.

Chad Hipolito, ČTK/AP

Uruguay už mohou reprezentanti hodit za hlavu, teď je ale čeká nesmírně silný domácí výběr. Jedině skalp favorita může přiblížit Tokio. Basketbalová reprezentace hrála na OH naposledy v roce 1980. „Máme šance, o níž se pár posledním generacím ani nezdálo a těší mě, že se ji povedlo ještě uživit. Už po porážce s Turky jsme si řekli, že cesta musí vést přes tři vítězství za sebou. První máme, v sobotu přijde další zápas buď anebo a tam se může stát cokoliv," dodal Balvín.

V kanadském kádru figuruje hned osm hráčů z NBA. Mulder s Wigginsem z Golden State, Alexander-Walker z New Orleans, Barrett z New Yorku, Dort z Oklahomy, Joseph z Detroitu, Lyles ze San Antonia a Powell z Dallasu. „Kanada je pro mě největší favorit turnaje, ale máme den volna, abychom se na ni pokusili dobře připravit. Musíme předvést to nejlepší, co v nás je a uvidíme, jak obstojíme. Pod dojmem prvních dvou utkání máme ještě co zlepšovat. Pořád platí ta nutnost eliminovat ztráty a vylepšit střelbu," prohlásil Satoranský.