Phoenix měl hned v úvodu zápasu šňůru 10:0 a vedl rychle o devět bodů. Milwaukee sice ve druhé čtvrtině na chvíli získalo vedení na svou stranu, ale pak začal úřadovat Booker, který nejprve ve druhé čtvrtině dal 12 bodů a ve třetí dokonce 20 bodů. Jenže také se dostal do potíží s fauly a velkou část poslední čtvrtiny musel prosedět na lavičce.

Suns bez něj hájili devítibodový náskok, který se ale snižoval. Tři minuty před koncem poslal Bucks do vedení trojkou Pat Connaughton, ale hned vzápětí opět srovnal Booker, který se vrátil do hry na koncovku. Ani on však svůj tým nezachránil.

Hrdinou se totiž stal Khris Middleton, který šesti body v řadě zařídil Milwaukee do poslední půlminuty čtyřbodové vedení. Přispěl k tomu i blok Janise Adetokunba proti snaze Deandreho Aytona o smeč po nahození na koš. Middleton pak dalšími čtyřmi body z trestných hodů pokořil hranici 40 nastřílených bodů a potvrdil vítězství.

Bucks předvedli výraznější týmový výkon, když Middletonovi pomáhal Adetokunbo 26 body, 14 doskoky a 8 asistencemi, Brook Lopez 14 body za 19 minut a Jrue Holiday, který i přes úspěšnost střelby jen 20 procent nasbíral 13 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí. Na Straně Suns měl vedle Bookera nejvíce bodů Joe Crowder a to 15. Cameron Johnson a Chris Paul přidali po 10 bodech.

"Booker trefoval i opravdu těžké střely, ale my věděli, že tento zápas musíme vyhrát a dělali jsme vše pro to, abychom to zvládli. Teď je srovnáno a do dalších zápasů si musíme udržet toto nasazení a vůli po vítězství," řekl Middleton.

Bookera může alespoň těšit, že pokořil rekord v počtu bodů hráče při premiérovém startu v play off. Hvězda Phoenixu v letošním play off dala už 542 bodů, dosavadním rekordem nováčka v play off bylo 521 bodů Ricka Barryho z roku 1967.

Triumf Milwaukee trochu přidělal vrásky trenérovi americké reprezentace Greggovi Popovichovi, který má v nominaci na olympijské hry hned tři hráče z finálové série Bookera, Middletona a Holidaye. K olympijskému týmu se nyní budou moci připojit nejdříve tři dny před začátkem turnaje.