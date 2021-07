Palyzu na letišti přešel smích. Po čtyřech hodinách odpustil zdržení i pivotům

Zdlouhavá procedura při vstupu do Japonska brnkala na nervy českým basketbalistům. Protáhla se na čtyři hodiny, během nichž hráči vyplňovali snad deset protokolů a neustále se jim ověřovaly nějaké QR kódy. „Ani ty poslední kroky za naplněním olympijského snu nemáme jednoduché," usmál se Lukáš Palyza.

Cesta basketbalových reprezentantů do olympijského Tokia byla dlouhá a plná papírování. Na snímku hráč Lukáš Palyza.

„Když měříte přes dva metry a přežijete dvanáctihodinové peklo zaseklí do sedačky na palubě letadla, tak po přistání máte pocit, že je vyhráno. Jenže nás to nejnáročnější čekalo až v Tokiu na letišti," přiblížil nymburský křídelník. „Imigrační proces měl spoustu zastávek. Šli jsme po zavřeném terminálu určeném jen pro tuhle kontrolu. Každých 200, 300 metrů jsme dostali papír a na dalším stanovišti nám ho vyměnili za něco jiného," doplnil Palyza.

Ze začátku mu to přišlo až vtipné, ale smích ho brzy přešel. Všechny přemohla únava. „Po tak dlouhém letu se člověk už těší jen do postele. Zkoušeli jsme nějaké vtípky, ale už na ně nebyla ani mentální sílu. Vše završilo nekonečné čekání na výsledky testů na covid, ale podle toho, co jsme slyšeli, tak naše čtyři hodiny byly ještě v pohodě, jiní sportovci se na letišti zdrželi i sedm," přiznal Palyza.

U imigrační kontroly se navíc zasekli dva pivoti. Ondřej Balvín a Patrik Auda totiž po konci na olympiádě v Japonsku už zůstanou, protože mají angažmá v místní lize. „Mají trochu jiná víza a zejména Ondru si tam celkem intenzivně proklepávali. Na něj jsme u zavazadel čekali přes 30 minut. Nechci, aby to vyznělo, že nás právě Balvan zdržoval, ale ve výsledku to tak bylo," popíchl Palyza z legrace nejvyššího muže české sestavy. Před spěchem však dostal přednost týmový duch: „Nechtěli jsme ho tam nechat samotného, i když řešil ještě něco nad rámec olympijské výpravy."

Český basketbalista Ondřej Balvín čelí bloku řeckých soupeřů. Čeští basketbalisté i tak završili vítězně náročnou cestu olympijskou kvalifikací ve Victorii, když ve finále rozdrtili Řecko 97:72.

Chad Hipolito, ČTK/AP

Po zdánlivě nekonečné cestě basketbalistům otevřela své brány olympijská vesnice. Po 41 letech... „Atmosféra na mě hned dýchla, i když spousta věcí, včetně neustále nasazené roušky a minimalizace kontaktu, je v rámci omezení nepříjemná. Jsme ale v takovém módu dnešní doby," tvrdil Palyza. Už při kvalifikaci v kanadské Victorii měli basketbalisté z hotelu skvostný výhled na přistávající hydroplány v zálivu, nyní v Tokiu mají podobné panorama. „Docela mě překvapilo, jak tady Japonci všechno zařídili tak, aby se sem vešlo co nejvíc sportovců. Veškeré vybavení je z lehkých materiálů. Až olympiáda skončí, vznikne z toho opravdu lukrativní místo s novými byty," uvažoval Palyza.

Nepříjemná je i pro basketbalisty nejistota ohledně testů na koronavirus, které v české výpravě vyšly pozitivně už čtyřem, kteří cestovali v pátečním speciálu (stolní tenista Širůček, trenér plážových volejbalistek Nausch, beachvolejbalista Perušič a nejmenovaný člen lékařského týmu).

„Každého takové zprávy trochu znejistí, snažím se ale udržet nastavení do klidu," mínil kapitán Tomáš Satoranský. Manažer Michal Šob bere s nadhledem denní testování v dějišti her. „V bublinách žijeme už delší čas. Máme nějak nastavené vnitřní protokoly a nemůžeme dělat víc. Musíme být dál obezřetní a trpěliví," dodal Šob.

První část národního týmu, zahrnující kouče Ronena Ginzburga a osm hráčů v čele se Satoranským, Balvínem a Audou cestovala až v pondělí. Ve středu se k nim přidali Bohačík se Šiřinou. Ve čtvrtek by za spoluhráči měli odletět z Prahy i poslední dva hráčů Schilb a Samoura. „Basketbalovou ekipu tvoří celkem 22 lidí a nešlo je dát na poslední chvíli všechny do jednoho letadla, i když jsme hodně stáli o společnou cestu," vysvětloval Šob.

„Pracujeme na tom, abychom měli už v pátek k dispozici finální dvanáctku. Jsou ale některé věci, které ještě musíme vyřešit. Možná budou na soupisce nějaké menší změny, specifikovat je zatím nebudu," trochu překvapil Ginzburg. Konečnou nominaci musí Češi oznámit v sobotu, den před úvodním zápasem s Íránem. „Zatím počítáme se sestavou, která zvládla ve Victorii kvalifikaci, ale právě to vynucené rozdělení mužstva nám dává možnost, pokud by se nedejbože něco stalo, ještě bleskově povolat náhradníky," doplnil manažer Šob.