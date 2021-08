Hvězdný rozehrávač Walker bude hrát v NBA za rodný New York

Čtyřnásobný účastník Utkání hvězd NBA Kemba Walker se v zámořské basketbalové lize stěhuje do rodného New Yorku. S Knicks podepíše smlouvu, poté co se podle zámořských médií dohodl na vykoupení ze současného kontraktu s Oklahomou. Ta měla platnost ještě dvě sezony a hráči měla zaručit téměř 74 milionů dolarů.