Chicago po Ballovi získalo elitního střelce DeRozana ze San Antonia

Čtyřnásobný účastník utkání hvězd NBA DeMar DeRozan bude od nové sezony definitivně hrát za Chicago, které jej získalo ze San Antonia. Klub avizovaný trejd potvrdil ve středu a podobně jako v případě nedávné posily Lonza Balla, který se stal hráčem Bulls výměnou za dva hráče včetně Tomáše Satoranského, také za špičkového střelce poslal opačným směrem dva basketbalisty. Do Spurs zamířili třicátníci Thaddeus Young a Al-Farouq Aminu a Bulls obětovali i dohromady tři volby v draftu.

Čerstvě dvaatřicetiletý rozehrávač či křídelní hráč DeRozan se v uplynulém týdnu dohodl s novým zaměstnavatelem na tříleté smlouvě na 85 milionů dolarů. Bulls v olympijském vítězi z Ria a mistru světa z roku 2014 získali hráče, který v předchozích osmi sezonách za Toronto a San Antonio pokaždé nastřílel v průměru přes 20 bodů na zápas. V novém působišti by měl proto vytvořit úderné trio se Zachem LaVinem a pivotem Nikolou Vučevičem. Spolu s Ballovým příchodem si Bulls od transferů slibují návrat do play off, které klubu v posledních čtyřech sezonách uniklo.