Haslem přidá v NBA další sezonu, podepsal roční smlouvu opět s Miami

Před Haslemem, jenž je rodákem právě z Miami, tak je již 19. sezona v lize, do níž vstoupil jako nedraftovaný hráč po působení ve Francii. Dosud jen čtyři hráči historie NBA, jež strávili celou kariéru v jediném klubu, odehráli alespoň 19 sezon: Dirk Nowitzki (21 sezon) v Dallasu, Kobe Bryant (20) v Los Angeles Lakers, Tim Duncan v San Antoniu a John Stockton (oba 19) v Utahu.

V klubu má Haslem unikátní roli. Na palubovku se při zápasech dostává už jen výjimečně a za poslední dvě sezony odehrál celkem pouze pět utkání. V minulém ročníku zasáhl dokonce jen do jediného zápasu a dal o sobě náležitě vědět. V polovině května proti Philadelphii dal čtyři body, přidal doskok a pak byl po dvou technických chybách vyloučen. Vše přitom stihl za dvě minuty a 40 sekund.

Kouč Erik Spoelstra však považuje jeho přítomnost v týmu za zásadní hned z několika důvodů, a to včetně toho, jakým příkladem je Haslem pro ostatní hráče při tréninku či jak si váží možnosti hájit barvy týmu ze svého rodiště.

Haslem má s Heat na kontě tři tituly z let 2006, 2012 a 2013. Jde zároveň o všechny triumfy klubové historie. Aktuálně mu patří 11. místo mezi nejstaršími hráči historie NBA, kteří nastoupili do zápasu. A pokud nastoupí po 8. listopadu, posune se až na sedmou pozici. Pak už by před ním zůstali jen Nat Hickey, Kevin Willis, Robert Parish, Vince Carter, Dikembe Mutombo a Kareem Abdul-Jabbar.