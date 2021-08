Fournier se v NBA stěhuje do New Yorku, Rose v Knicks zůstává

Stříbrný olympijský medailista z Tokia Evan Fournier se v NBA stěhuje do New Yorku. Knicks získali francouzského basketbalistu z Bostonu ještě s dvěma výběry v druhém kole draftu za nespecifikovanou finanční kompenzaci. Slavný klub si také pojistil zkušeného rozehrávače Derricka Rose, který se v únoru vrátil do týmu po čtyřech letech.