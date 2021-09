Olomoucko porazilo na úvod basketbalové sezony nováčka

"Odehráli jsme nejlepší zápas od začátku přípravy, tak to má být. Začátek se nám úplně nepovedl, ale umím to pochopit. Hráli jsme poprvé v novém složení mistrovský zápas v nové domácí hale před fanoušky. Rychle jsme se však dokázali vrátit do utkání a ve druhé čtvrtině otočili výsledek," zhodnotil úspěšný vstup do sezony nový polský trenér Olomoucka Robert Skibniewski.

Ani americký kouč Jindřichova Hradce Gilbert Abraham nebyl z premiéry zklamaný. "Chtěli jsme co nejvíce sázet na ofenzivu a to se nám dlouho dařilo. Rozhodující okamžiky zápasu přišly v průběhu třetí čtvrtiny, kdy se nám nepodařilo uhlídat doskok Olomoucka," uvedl. "I tak šlo utkání do vyrovnané koncovky. Hráči bojovali, toho si cením. Věřím, že v takovém trendu budeme pokračovat," dodal.