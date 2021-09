Pau Gasol zřejmě v úterý oznámí konec basketbalové kariéry

Hvězdná kariéra španělského basketbalisty Paua Gasola zřejmě spěje ke konci. Na úterý 5. října odpoledne svolal jednačtyřicetiletý vítěz NBA, mistr světa i Evropy do barcelonského divadla tiskovou konferenci a podle médií na ní oznámí odchod do sportovního důchodu.

Gasol je jedním z nejlepších evropských basketbalistů všech dob. Za sebou má 22 sezon profesionálního hráče, z toho 18 strávil v NBA. Po působení v Memphisu zažil zlatou éru v Los Angeles Lakers, s nimiž získal tituly v letech 2009 a 2010, pak hrál za Chicago, San Antonio a krátce za Milwaukee. Letos v únoru se vrátil do Barcelony, aby se po dlouhé pauze kvůli zranění nohy připravil na olympijský turnaj.

Po hrách v Tokiu společně s mladším bratrem Marcem oznámili konec v reprezentaci. Jejich posledním zápasem bylo čtvrtfinále s Američany. Se španělským týmem předtím 216 cm vysoký pivot získal zlato na MS 2006, třikrát evropský titul plus dvě stříbra i bronzy a také má tři medaile z olympiád.

Pau Gasol oznámí své rozhodnutí v divadle Gran Teatre del Liceu. Už dříve ujistil, že pokud by pokračoval, tak ještě v dresu Barcelony. "Za jiný tým v Evropě bych nehrál. Nedávalo by mi to smysl," uvedl před dvěma týdny. S Barcelonou si v minulé sezoně zahrál i finále Evropské ligy, ale na dovršení zlaté sbírky a zároveň rekord slavného Toniho Kukoče nedosáhl.