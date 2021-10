Odstartoval předprodej vstupenek na ME basketbalistů, volně začne v listopadu

"Hrát před vyprodanou O2 arenou se mi ještě nepovedlo a tohle bude asi jediná příležitost. Věřím, že tam dorazí co nejvíce fanoušků a vytvoří skvělou atmosféru. Jsem rád, že se takové akce s touto úžasnou generací hráčů dožiji. Pro většinu z nás to bude takový hezký vrchol našich reprezentačních kariér. Všichni se na to moc těšíme, protože to bude něco, co nikdo z nás ještě nezažil," uvedl v tiskové zprávě ČBF Tomáš Satoranský, nejlepší tuzemský basketbalista posledních let.

Se spoluhráči se těší, že český tým na domácím ME naváže na vystoupení na posledních velkých akcích. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga na předloňském mistrovství světa v Číně dosáhli na historické 6. místo, letos pak poprvé od roku 1980 postoupili na olympijské hry a v Tokiu obsadili 9. pozici.

V O2 areně začnou turnaj v pátek 2. září proti Polsku, o den později narazí na Srbsko, v pondělí 5. září je čeká Nizozemsko, další den pak Finsko a základní skupinu zakončí ve čtvrtek 8. září proti Izraeli. Český tým bude hrát všechny duely od 17:30 a celkem se odehraje v Praze 15 utkání. Další začínají ve 14:00 a 21:00. Další tři skupiny se uskuteční v Tbilisi, Miláně a Kolíně nad Rýnem. Play off zamíří do Berlína.

Největší sportovní událost příštího roku

Vstupenky se prodávají v balíčkách na odpolední zápasy (od 14:00 a 17:30) či na večerní duely (17:30 a 21:00) do čtyř kategorií za 980, 1580, 2180 a 2980 korun. Celodenní lístky stojí 1470, 2370, 3270 či 4470 korun. Je také možnost zakoupit vstupenky na všechny duely českého týmu (balíček Follow My Team) za 2450, 3950, 5450 či 7450 korun.

"Nad cenou vstupenek jsme vedli dlouhé diskuze a věnovali jim hodně času. Bylo pro nás zásadní, aby byl EuroBasket pro fanoušky v České republice dostupný. Na druhou stranu se jedná o největší sportovní událost příštího roku a v současné chvíli maximum, co může basketbalový fanoušek na vlastní oči vidět," prohlásil marketingový ředitel České basketbalové federace Martin Peterka.

"Věříme, že jsme ceny nastavili spravedlivě. Inspirovali jsme se i v zahraničí. Například balíček Follow My Team je v Německu o 30 procent dražší než zápasy pražské skupiny," dodal Peterka.

Po startu dvou letošních fází předprodeje pro registrované i neregistrované příznivce je na druhou polovinu dubna příštího roku naplánován případný doprodej jednotlivých vstupenek pro členy projektu www.ceskodribluje.cz a od první poloviny května 2022 případný volný doprodej.

Fanoušci mohou v Praze spatřit například basketbalové hvězdy Srbska, za které může nastoupit jeden z nejlepších hráčů NBA Nikola Jokič či nejužitečnější hráč Euroligy Vasilije Micič. Z dalších osobností NBA by neměli chybět Fin Lauri Markkanen či Dani Avdija v dresu Izraele. Registrace na stránkách www.ceskodribluje.cz je i nadále možná a na jednu registraci lze zakoupit až deset balíčků.