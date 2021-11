Milwaukee - Utah 95:107 Obhájci titulu z Milwaukee prohráli v NBA potřetí za sebou

Milwaukee nastoupilo v oslabené sestavě bez Khrise Middletona, Jrue Holidaye a Brooka Lopeze a Utah toho využil. V zápase ani jednou neprohrával a ve třetí čtvrtině si vypracoval až sedmnáctibodový náskok. Ten sice Bucks v závěru stáhli na čtyři body, ale Jazz si koncovku pohlídali i díky 28 bodům Donovana Mitchella. Janis Adetokunbo dal za Milwaukee 25 bodů.

Brooklyn vedl nad Detroitem až o 30 bodů, přestože už ve třetí čtvrtině přišel o svou hvězdu Kevina Duranta. Ten v krátké době podruhé neudržel nervy. Nejprve při minulém utkání s Indianou hodil míč do hlediště a dnes byl vyloučen poté, co agresivně strčil do clonícího Kellyho Olynyka a předloktím ho zasáhl do hlavy. Do té doby nasbíral Durant 23 bodů a byl nejlepším střelcem Nets.

"Jen jsem se snažil dostat skrz clonu," prohlásil Durant. "Ukázali jsme náznaky toho, že můžeme být opravdu dobrý tým. Jen ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být," hodnotil zápas Harden.

Jako zamlada v poslední době hraje veterán Carmelo Anthony, který v Los Angeles našel novou mízu a 23 body dovedl Lakers k vítězství 95:85 nad Houstonem. Anthony byl už podruhé v sezoně nejlepším střelcem týmu, navíc přidal čtyři bloky a dva zisky, což se mu povedlo poprvé od roku 2003. Z lavičky mu na to stačilo 25 minut. Russell Westbrook dal za Lakers 20 bodů, Anthony Davis 16 a LeBron James 15.

Luka Dončič opět předvedl střelecký talent a 23 body dovedl Dallas k výhře 105:99 nad Sacramentem. Čtyři minuty před koncem byl rozdíl ve skóre tři body a Dallasu utekl míč na vlastní polovinu. Dončič ho ale doběhl a následně střelou z poloviny hřiště zlomil odpor Sacramenta. Následovala ztráta hostů a Dallas získal klíčový osmibodový náskok.

"Byla to neuvěřitelná střela. My ale všichni víme, že Luka se z této vzdálenosti umí trefit," řekl trenér Dallasu Jason Kidd. "Já si věřím na každou trojku. Tahle střela mi tam spadla, ale všechny ostatní normální trojky ne, takže stejně musím jít a na trojkách pracovat," reagoval Dončič.