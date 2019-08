„Kondice sice není taková, jako když jsem profesionálně boxoval, ale pořád něco naběháno mám. Neběhám sice úplně pravidelně, ale když můžu, rád vyběhnu," uvedl účastník olympijských her v Sydney s tím, že běhu v přírodě dává přednost. „V lese člověk vypne. Když jsem na čerstvém vzduchu, vypínám stopky a běžím hlavně pro sebe, užívám si to. Když jsem na dráze, je to více o tréninku, měřím si čas, víc se donutím dřít. I to má něco do sebe," vysvětlil.

Poprvé absolvoval padesátikilometrovou trasu v rámci Jizerské 50 Run před čtyřmi lety v čase 4:26:40. Na celkovém 64. místě. „Bojím se, že tak dobře už na tom nejsem, takže to vidím trochu pomalejší, ale výzva to je a ambice mám, nechci si udělat ostudu, pořád se cítím jako sportovec," přiznal 41letý boxer, který profesionální kariéru ukončil v roce 2013.

Na 6. ročník letní Jizerské 50 se chystá i se svou manželkou a dcerou, které poběží nejkratší, 12 kilometrů dlouhou trasu. A dcera bude podle něj v cíli rychleji. „Sice teď nemá na sport moc času, protože studuje v Praze na intru, ale umí se vyhecovat," poznamenal Konečný.

Na nejkratší trať se vydá i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Pro mě je ideální, možná bych si uměl představit ještě kratší, ale dvanáctku dám," slibuje Půta. Jako host se letní obměny legendárního závodu v Bedřichově zúčastní i nejlepší český laufař Stanislav Řezáč, který odstartuje jeden ze závodů a předá ceny nejlepším. Trasa na 50 kilometrů je beznadějně vyprodaná, na 12 a 23 kilometrů dlouhý okruh volná místa stále zbývají.