Nejprve je třeba si uvědomit, že samotné běhání není zaručenou cestou ke shození přebytečných kil, důležitý je zejména životní styl, hlavně jídelníček. Pokud však věříte, že jíte zdravě a správně, můžete začít běhat. Ale hezky pomalu!

Jak začít běhat s nadváhou

Je důležité začít zvolna, opatrně a nepřepálit začátek. Tělo člověka s nadváhou není zvyklé na pravidelnou aktivitu a zejména klouby dolních končetin budou pod velkým tlakem. Je proto nutné, aby se váš tréninkový plán v začátcích opíral hlavně o pravidelnou chůzi, kterou můžete postupem času zrychlovat.

Pravidelná chůze 10 - 30 minut by měl být váš denní chleba tak dlouho, dokud si tělo na pohyb nezvykne a sami nebudete cítit, že jste fyzicky zdatnější. Poté můžete chůzi prokládat krátkými běhy a přejít do tzv. běhu Indiánského. Desetiminutovou chůzí se zahřejte, poté minutu běžte a zase přejděte do chůze na dvě minuty. Cyklus opakovat klidně 15 - 20 minut. Nezapomeňte trénink zakončit pětiminutovou chůzí. Doporučené intervaly můžete samozřejmě měnit podle své potřeby, časem prodlužujte běhání, vše podle svého úsudku a pocitu.

Po čase si vaše tělo na běh zvykne a budete moci chůzi úplně vynechat, naopak můžete běh nejen prodlužovat, ale také zrychlovat.

Krátké nebo dlouhé tratě

Řada lidí tvrdí, že cestou k hubnutí je maratonský běh, protože čím déle běžíme, tím více spálíme kalorií. S takovým během však přichází hlad a hrozí tak, že toho poté více sníme. Druhou možností je rychlejší běh, kterým se spalují kalorie intenzivněji, dokonce i po samotném cvičení. Navíc se po něm člověk necítí tak hladový, jako po dlouhém a pomalejším běhu. Je tedy lepší běhat déle a pomaleji nebo krátce, ale intenzivně? Nejlepší je kombinovat obojí.

Běhání na lačno

Běh s prázdným žaludkem je také předmětem několika teorií. Ano, u běhání na lačno se spaluje více kalorií, v tomto případě to však nemá za následek rychlejší hubnutí. U běhu s prázdným žaludkem dochází tělu potřebná energie, proto běh nebude tak intenzivní nebo dlouhý. Navíc po běhu se zpomalí metabolismus, a nakonec se tak spálí méně kalorií.

Motivace k běhání

Zůstat motivovaný je těžký úkol pro každého běžce, nejen toho začínajícího. Zvláště pokud prožívá nelehké začátky, nedej bože doplněny zraněním. Dávejte si odměny, najděte si na běhání parťáka, stanovujte si cíle a sledujte své pokroky - třeba díky mobilním aplikacím. Způsobů na udržení motivace je několik a každý si musí najít ten nejlepší.

Další tipy pro začínající běžce s nadváhou

Před tím, než vůbec začnete, poraďte se s doktory. Svěřte se jim se svým tréninkovým plánem a cílem a vyslechněte si jejich názor. Zkonzultujte svá předešlá zranění a potencionální zdravotní rizika. Doktor také může doporučit zdravotní vyšetření k odhalení různých kardiovaskulárních problémů.

Výbava pro běžce je často přeceňována, význam správné obuvi je však klíčový. Špatný pár běžeckých bot vám může způsobit řadu zdravotních komplikací a ztrátu motivace k běhání, pokud jsou nepohodlné. Nečekejte také, že dobré běžecké boty pořídíte za pár korun, rozhodně za ně však neutrácejte celou výplatu.

Když budete začínat, připravte se na negativní ohlasy vašich známých. Snažte se zůstat maximálně pozitivní a odhodlaný zlepšovat se.