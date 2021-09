Zdá se, že v dnešní době již na ulici nepotkáte běžce, který by běžel bez sluchátek v uších. Rozptýlení a motivace v podobě hudby či audioknihy se stalo nedílnou součástí moderního běhu a sportu obecně, vybrat ale vhodná sluchátka může být těžší, než se zdá. Na co se při koupi zaměřit?

Základním faktorem je samotný sport. Je jasné, že na běhání jsou potřeba jiná sluchátka než do posilovny nebo na kolo. Liší se hlavně jejich konstrukce a váha, od toho se může odvíjet kvalita zvuku, pohodlí a samozřejmě cena.

Bezdrátová sluchátka s bluetooth

Řada běžců vám dnes poví, že drátu již odzvonilo. Bezdrátová sluchátka nabízejí mnoho výhod, pravděpodobně však budou mít vyšší cenu. Odmítáte-li tedy za sluchátka utrácet více než tisíc korun, drát musí stačit. Některé typy drátu jsou k běhu přímo uzpůsobeny, aby se tolik nezamotávaly.

Bohužel bezdrátová sluchátka s sebou nesou také řadu nevýhod. Musí se nabíjet a pokud nemají dostatečnou výdrž, budete je mít častěji na nabíječce než v uších. Dále jsou závislé na technologii bluetooth, kterou zejména starší mp3 přehrávače nemají. Proto budete běhat s telefonem, což v případě, že nevlastníte šikovnou ledvinku nebo kapsu na rukáv, může být nepohodlné.

Tvar sluchátek - "pecky" nebo přes hlavu?

Nemusí se to zdát, ale tvar sluchátek a to, jestli v uších drží, jsou klíčovými faktory pro každého sportovce. Jsou tací, kteří dají sluchátko do ucha a to nikdy nevypadne, pro spoustu lidí je však tvar ucha zásadní problém. Sluchátka přes hlavu mají zpravidla kvalitní zvuk, jsou však těžká a člověk se s nimi může cítit malinko nemotorně, speciálně při rychlém pohybu, a jsou tak ideální spíše do posilovny.

Špunty nebo pecky jsou mnohem lehčí, praktičtější, a s vyšší cenou se dočkáte také kvalitního zvuku. Navíc tolik netlumí okolní, což je hlavně pro běžce mnohem bezpečnější. Čím dál více oblíbená jsou bezdrátová sluchátka s kabelem za uši nebo tzv. mostíkem. Toto provedení sluchátek je nejen elegantní, ale i velmi účelné a pohodlné.

Pozor na vodu

Déšť a pot - dva velcí nepřátelé sluchátek. Při jejich výběru rozhodně dbejte na to, aby byly odolné vůči vodě. Voděodolnost poznáte díky mezinárodnímu označení IPX, jež můžete najít v devíti stupních. Pokud zrovna nehodláte se sluchátky plavat, bude vám bohatě stačit IPX4.

Rozhodně nepodceňujte ani pocení, sůl je totiž vůči technice poměrně agresivní. Sluchátka byste navíc neměli, stejně jako kartáček, sdílet s kamarády ani rodinou.