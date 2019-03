Konečně trochu radosti. Čtvrté místo je nejlepším štafetovým výsledkem mužů z MS ve 21. století

Na mužský štafetový závod začalo v Östersundu docela silně chumelit. Šlesingr vleže střílel čistě a v dobrém rytmu, vstoje ale už tak jistý nebyl, a hlavně potřeboval využít dva náhradní náboje, takže předával na čtrnáctém místě se ztrátou 29 vteřin na čelo. „Mrzí mě, že jsem ztratil po druhé položce kontakt se špičkou, ale bohužel mi ten stoják zrovna moc nesedl a v tom úprku na lyžích se těžko dalo něco dohnat," řekl.

První úsek zvládli nejlépe Rusové, Němci, Francouzi a Italové. Za čtyřčlennou vedoucí skupinou se s těsným odstupem hnalo dalších devět štafet, k nimž se marně snažil dotáhnout Moravec. Jenže běžecky za špičkou zaostával a navíc při střelbě vleže dvakrát dobíjel. „Reagoval jsem na vítr, pak se musely dva cvaky ale vracet, jak se to na stavu točilo. Hodně mě mrzí, že jsem tam nechal tolik důležitých vteřin," líčil pro Českou televizi.

Při druhé zastávce na střelnici Moravec vybílil terč hned pěti ranami a na posledním kilometru svého štafetového snažení ze sebe běžecky vymačkal, co v sobě ještě měl.

Nakonec Krupčík tedy vybíhal na třetí úsek ze čtrnácté příčky, se ztrátou mírně přes minutu na v tom okamžiku vedoucí tandem Norsko, Francie. Třetí jeli už s výraznějším odstupem Němci. Tarjei Boe vybojoval pro svého bratra, který byl norským finišmanem, náskok 43 vteřin. Také proto, že francouzské naděje přibrzdilo Desthieuxovo trestné kolo a na předávku přijel až společně s Němcem Peifferem.

Hodně se vylepšilo české postavení díky excelentní střelbě Krupčíka, jenž jako jediný na svém úseku nedobíjel a měl tam i třetí běžecký čas. „Na trati jsem se cítil výborně a na střelnici to klaplo, jak jsem chtěl. Za mě osobně nejlepší výkon na šampionátu, určitě je to pozitivní," usmál se Krpučík. Finišman Krčmář tak od něj převzal štafetu na šestém místě, o nějž ale musel svádět velký boj se Švédskem, Rakouskem.

Michal Krčmář béhem štafetového závodu.

Tt News Agency, Reuters

Za dalším zlatem bezpečně mířili Norové, štafetová klání na letošním MS ani neměla jiné vítěze. Boj o stříbro rozhodla závěrečná střelba vstoje, kterou zvládl lépe Němec Doll. Celý šampionát se trápící M. Fourcade musel na dvě trestná kola a šance na medaili byla pryč.

Bronz pro Rusko vyjel výtečný Loginov, Krčmář sice vleže i vstoje dobíjel, ale na trati se rval jako lev, a nejen že se nenechal nikým předjet, ale po odjezdu z druhé střelnice se udržel i před Francií a nakonec i výborným finišem předstihl Slovince. „Konečně jsem to byl zase já, jako se znám z loňské sezony. To naše čtvrté místo je pro Evičku Puskarčíkovou, čímž si dneska prošla, to muselo být šílené, tak ať dá hlavu nahoru," mínil pro ČT Krčmář.

Konečně se v českém táboře mohlo mluvit o spokojenosti. „Před závodem bych takové umístění rozhodně bral, ale teď mě bezprostředně po dojetí mrzí, že Boušek i Ondra stříleli položky možná až moc s respektem. Křupas na třetím úseku naopak prodal pohodu, do níž se během mistrovství světa dostal a snad mu vydrží i pro nedělní masák. Bimbo taky zaslouží pochvalu, vytáhl štafetu, kam to šlo. I když tam po kontaktu přišel v kopci o hůlku, ale Rusko by už stejně asi nesjel," vykládal trenér Zdeněk Vítek.