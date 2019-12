Senzační Charvátová si šestým místem nadělila dárek k svátku

Charvátová v cíli zářila jako sluníčko. Sama si nadělila krásný dárek k pátečnímu svátku. „Cítím se už od srpnového titulu mistryně světa v letním biatlonu dobře a chtěla bych letos pravidelně sbírat body. Dnešní závod ale předčil mé očekávání," přiznala. Na stejné trati a na stejném místě v prosinci 2015 skončila v SP pátá, což je její životní maximum.

„Se střelbou, hlavně s čistou stojkou, jsem maximálně spokojená. Přitom ještě při nástřelu jsem se říkala, že to bude dost hrůza. V běhu jsem pak jela, co to šlo, i když ke konci už jsem se tím dost protrápila," mínila Charvátová v rozhovoru pro Českou televizi.

Obhájkyně křišťálového glóbu Italka Dorothea Wiererová vyhrála sprint v Hochfilzenu a upevnila si vedení i v průběžném pořadí SP.

Kerstin Joensson, ČTK/AP

Parádní výkon Jislové

Skvělý osobní výsledek se povedl zajet také Jessice Jislové, která byla jednou z mála biatlonistek s čistou střelbou a obsadila v cíli 17. místo. Výborně rozjetý závod měly i další dvě české reprezentantky, jenže Markéta Davidová i Eva Kristejn Puskarčíková po čisté střelbě vleže chybovaly na stojce a dvě trestná kola jim vzala šanci na slušné umístění.

Jejich zdržení na střelnici i pomalejší běh v závěru se dost výrazně promítl do výsledků. Obě braly jen pár bodů za umístění až ve čtvrté desítce. Další mohou přidat v nedělní stíhačce, už zítra české kvarteto ze sprintu čeká štafetové vystoupení.