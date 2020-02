Bö se loučil zlatem, Moravec se postaral o nejlepší výsledek českých mužů v Anterselvě

„Výsledek mohl být o hodně veselejší, ale zpátky už to nevezmu. Ty poslední rány, za tím je vždycky ten šotek v hlavě, že už tam ta nula může být. A to by se nemělo stávat," připustil Ondřej Moravec pro Českou televizi.

„Moc škoda těch uspěchaných ran při ležáku i stojce, přesto Ondra opravdu odjel slušný závod," tvrdil sportovní ředitel české reprezentace Ondřej Rybář. „Už byl asi maličko hlavou na trati. Přesto bych řekl, že ten masák bylo od Moravce něco, co chceme vědět," mínil trenér Zdeněk Vítek.

Fourcade zaváhal

První ležku odstřílelo čistě čtrnáct mužů, mezi ně patřil i Moravec. Běžecky rytmus udávali hodně rychlí Norové Dale a oba sourozenci Böovi, čímž okamžitě potrhali čelní skupinu. Udržel se jich jen Francouz Fillon Maillet, pronásledovaný krajany Desthieuxem a Jacquelinem. Další skvělý biatlonista z této země Fourcade dal obě ležky za jedna a ztratil kontakt.

Moravec přijel ke druhé zastávce na střelnici desátý. Pálil rychle a v rytmu, bohužel poslední ránu ale strhnul, čímž zaostal se špičkou, ale dál ze sebe ždímal na lyžích maximum z trestného kola se vrátil na 13. místě, těsně za lídrem SP Fourcadem.

Třetí položku, už vstoje odstřílel ze závodníků vpředu za nulu jen J. Bö, který tím získal náskok 20 vteřin na skupinku rivalů za ním, kterou tvořili tři krajané, včetně Christiansena, a čtyři Francouzi, doplněni už i o Fourcadea. Za nimi pak jel díky přesné a rychlé stojce Moravec, přetahující se s Němcem Dollem o deváté místo.

Bö na střelnici nezaváhal

J. Bö zvládl čistě i poslední střelbu, čímž bylo o jeho zlaté medaili rozhodnuto. Stříbro získal nejlépe běžící z Francouzů Fillon Maillet a mohutný finiš o bronz rozhodl o sebe zlatý ze stíhačky Jacquelin na úkor staršího z norských sourozenců Tajeie.

Moravce muselo děsně mrzet, že úplně poslední ránu závodu poslal mimo terč, čímž přišel o reálnou šanci rozbít dominanci Norů a Francouzů. Místo něj to nakonec dokázal šestý Rakušan Leitner.

Na poslední chvíli se odhlásil Rus Loginov, který se po razii italské policie podezírající mistra světa ve sprintu z opakovaného dopingu, pro údajné psychické vyčerpání nemohl startovat.