Nesmějí na biatlon? Tak pojedou na Macochu. Ticho ale v Novém Městě nebude

Dostali se do paradoxní situace. Organizátoři Světového poháru v biatlonu obvykle úspěšně lákají diváky na tribuny, po pondělním rozhodnutí Bezpečnostní rady státu řeší úplný opak. Snaží se areál zabezpečit tak, aby se do něj nedostal nikdo bez akreditace.

Na zelených stráních obklopujících tratě Vysočina areny vyrostlo čtyři a půl kilometru pletiva, které bude hlídat na sto padesát lidí z řad policie, dobrovolníků i bezpečnostní agentury. Světový pohár v biatlonu se zatím jako jediná větší sportovní akce v Česku stal obětí koronaviru.

„Už teď je mi smutno. Padlo to na mě na poradě, když jsem si uvědomil, že děláme akci za sedmdesát milionů sami pro sebe. Je mi líto závodníků i lidí, kteří na tom měsíce pracovali, největší odměnou je pro nás plný stadion. Musíme to ale zvládnout. Asi se pak v neděli půjdeme všichni opít a budeme vzhlížet k dalšímu roku,“ posteskl si šéf organizačního výboru Jiří Hamza.

Pořadatelé diváky prosí, aby se do areálu nepokoušeli dostat. „Spousta lidí píše, že přijdou i tak. Nemyslím, že to bude úplně klidné,“ obává se ředitel závodů Vlastimil Jakeš. Další fanoušci ale ve zprávách organizátorům i na sociálních sítích naopak nabízejí, že se vzdají vracení vstupného, aby akci podpořili.

Do Nového Města na Moravě a okolí už přicestovaly stovky zahraničních diváků. „Mluvil jsem s pánem, který tu má ubytované německé důchodce. Přijeli týden dopředu, spojili to s výlety do Prahy a do Brna. Tak teď jim ta cestovka místo biatlonu nabízí Macochu,“ pousmál se Jakeš.

V samotném městě je mnohem menší ruch než obvykle, byť stánek u silnice dál nabízí vlajky všech biatlonových velmocí. I na stadionu se pořadatelé během závodů pokusí aspoň imitovat atmosféru pomocí reproduktorů, odkud zazní i fandění diváků.

„Bude to komorní, ale pustíme si aspoň něco veselejšího… Zůstane komentátor, který bude podávat informace ve třech jazycích aspoň týmům, na obrazovkách půjdou šoty z minulosti i podpůrné vzkazy od diváků,“ plánuje ředitel závodů.