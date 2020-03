Biatlonisté to nezabalili, diváky poslali pryč. Češi nezářili

Nor Johannes Thingnes Bö na cestě k výhře v posledním sprintu sezony v Kontiolahti.

Sprint provázely nejasnosti. V oblasti Severní Karélie, kde biatlonisté závodí, byl dlouho jen jeden případ nákazy. Zdálo se tak, že se pojede i s diváky. Ale vše nakonec bylo jinak. Pořadatelé na základě rozhodnutí finské vlády několik málo příznivců museli před startem poslat pryč. V areálu smělo být maximálně 500 lidí.

Zrušen dnes byl finálový podnik v Oslu. Na Holmenkollenu měli biatlonisté závodit od 20. března, v Norsku však byly od úterka zakázány sportovní akce pro více než 500 osob a dnes IBU plánovaný závěrečný podnik SP kvůli obavám ze šíření koronaviru zrušila a nesáhla ani k alternativě, že by biatlonisté zůstali ještě příší týden ve Finsku.

Po odečtu dvou nejhorších výsledků v sezoně vede hodnocení Světového poháru Bö, a to o 19 bodů. Dnes vybojoval desátý triumf v ročníku a celkově 48. v kariéře.

"Soustředil jsem se, ať trefím všech deset terčů, to bylo klíčem k úspěchu. Protože dnes se moc nechybovalo," řekl Bö pro ČT. O tom, zda Nor obhájí glóbus, nebo se poosmé stane celkovým vítězem nyní už jen virtuální lídr Fourcade, by se tak mělo rozhodnout v sobotním stíhacím závodu. V absolutním součtu má Francouz ještě deset bodů k dobru.

Krčmář skončil až na konci třetí desítky i přes čistou střelbu. Ondřej Moravec rovněž se střeleckou nulou obsadil 33. místo a do stíhacího závodu se dostal i dvaapadesátý Adam Václavík. Po sprintu žen by se měly konat v sobotu obě stíhačky a v neděli sezonu uzavřou smíšené štafety.

Biathlon - Les Américains ont quitté Kontiolahti 🔥🔥



En raison de la prochaine suspension de tous les vols Européens vers les USA, les biathlètes Américains ont quitté la Finlande tôt ce matin. Ils ne participeront pas aux épreuves prévues cette semaine.https://t.co/oww6x8bMGr pic.twitter.com/TMMRYITqBA — Ski Nordique - Biathlon - Ski Alpin (@SkiNordique_net) March 12, 2020

V Kontiolahti se závodí bez americké výpravy. Ta dnes poté, co prezident Donald Trump vyhlásil třicetidenní zákaz cest z Evropy do USA, chvatně cestovala domů, aby stihla stanovený termín pro návrat.