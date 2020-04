Biatlonové vášně? Vysočina ustoupila Číně, závěr straší hvězdu

Netradičně tentokrát vypadá už start sezony. Odehraje se na severu, nikoli ovšem v Östersundu, jak tomu v minulosti často bývalo, ale v Kontiolahti. Poprvé s oficiálním názvem Season Opening.

„Tři nebo čtyři roky se řeší podoba openingu, který mají některé jiné sporty," říká pro web biatlon.cz Vlastimil Jakeš, člen technické komise mezinárodní unie (IBU) a zároveň ředitel soutěží v Novém Městě na Moravě.

Hledalo se přitom něco speciálního na úvod. Mluvilo se o zapojení metropolí – Stockholmu, Osla či dalších měst a atraktivních míst. „Teď vznikl kompromis, kdy půjde o regulérní, i když kratší Světový pohár. Díky tomu mohou startovat všichni. U jiných variant openingu se pracovalo s limitovaným počtem závodníků, kdy by se jelo ve městě a mělo by to spíš exhibiční charakter," připomíná Jakeš.

Na druhou polovinu listopadu tak byly předsunuty vytrvalostní závody a sprinty v Karélii. „Kontiolahti není z diváckého pohledu asi to pravé ořechové. Ale nikdo jiný nebyl schopný garantovat a udělat Světový pohár tak brzy," podotýká Jakeš.

Znamená to cestování navíc v už tak náročné sezoně, což se některým týmům nelíbí. Ozvali se hlavně Norové. „Ano, je to přejezd navíc. Nikdy nebudou jásat úplně všichni. Dalo se očekávat, že se někdo ozve. Na druhou stranu se kalendáře probírají během sezóny, a to i na setkání se sportovci. Nepřišlo to z ničeho nic. Prošlo to velkou diskusí a většina se na tom shodla," pokračuje pro svazový web český činovník.

Že nebude chybět v kalendáři ani Nové Město na Moravě, bylo jasné dlouho dopředu. Od 11. do 14. března se tam pojedou sprinty, stíhací závody, smíšená štafety a dvojice. „Je pro nás ideální, že bude v permanenci dvoukilometrový okruh, který vede nad tubusy nahoru. Tam máme ještě tribuny," připomíná Jakeš.

Původně se podle předběžného kalendáře mělo jet na Vysočině o dva týdny dřív. Termín ale nakonec dostala Čína. Hlavně proto, aby se předolympijský test časově blížil době vrcholné události, která se v Asii uskuteční v roce 2022.

„Pro nás je samozřejmě výhodnější dřívější termín. Po inspekci v Pekingu ale došlo ke změně z toho důvodu, aby se tam jelo ve stejném termínu, jako bude olympiáda. Ve srovnatelných klimatických podmínkách," vysvětluje Jakeš posun, který může být pro Nové Město problematický.

Blížící se jaro už bylo při závodech na Vysočině znát i letos „Vyhověli jsme, i když víme, jak to u nás letos v březnu vypadalo. Snad bude příští zima příhodnější. Každopádně to budou jarní závody. Půjde o to, v jaké kondici udržíme sníh. Věřím, že to bude v pohodě," přemítá český funkcionář.

A další novinka zimy? V programu závěrečného dílu SP v Oslu je premiérově supersprint, který se stal hitem druhé ligy – IBU Cupu. Pojede se nejprve kvalifikace na 3 km s intervalovým startem a 2 střelbami. Nejlepších 30 jde do finále – hromadného na 4 km a 4 střelby. Na každé střelbě je k dispozici náhradní náboj, trestné kolo má 75 m místo klasických 150. A to vše rovnou v maxisledovaném posledním podniku seriálu. Může to rozhodnout o všem, nad čímž se měl pozastavit hvězdný Nor Johannes Thingnes Bö.

„Ale je to závod jako každý jiný. Nemyslím si, že by zrovna Johannes měl mít problém kvalifikovat se do finále. Samozřejmě se pak může něco přihodit, ale je to srovnatelné s masákem. Jen je tady navíc kvalifikace a je to rychlejší. Kdyby se nedejbože něco stalo, tak budou pořád zbývat dva závody, ve kterých se to dá zachránit," pokračuje Jakeš, ale připouští, že se vedly dlouhé diskuse, kdy a jak supersprint zařadit.

„Převážilo to, že jde o konec sezóny, závodníci už jsou unavení a program by neměl být tak náročný," nastiňuje Jakeš argument některých dalších sportovců, kteří nechtěli na konci sezóny tři dlouhé závody za sebou.

Navíc na Holmenkollenu to podle něj budou mít fanoušci jako na dlani. "Pojede se na stadionu, ke kapličce a zpátky. Bude to rychlé, přehledné a atraktivní. Supersprint se dlouho testoval v nižších soutěžích. Byl jsem u toho, když se jel v létě v Raubiči. Po té změně, kdy se jednou dobíjí, je to moc pěkný a atraktivní závod. Myslím, že se to bude fanouškům líbit," dodává Jakeš.