Norská biatlonová superhvězda: Rasistické urážky mé přítelkyni chodily i z Česka

Právě chvíle, kdy jeho partnerka, jejíž matka pochází z Guyany, na instagramu zveřejnila skutečnost, že má vážný vztah s jedním z nejsledovanějších norských sportovců, měla spustit ostré ataky na internetové scéně.

Dlouhé měsíce se přitom nedělo nic, co by širší veřejnost mohla zaznamenat, až tento týden Simonsenová, redaktorka jedné z norských rozhlasových stanic, dlouhým příspěvkem na facebooku rozvířila debaty.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Godkjent av mamma💯🤗 Příspěvek sdílený gitasimonsen (@gitasimonsen),Zář 11, 2017 v 5:21 PDT

Popisuje, jak rasismus zasáhl ji i její rodinu v době dospívání, jak potom pocítila, že se vše zklidnilo, než spojila svůj život s norskou hvězdou.

Četla pak různé vzkazy... „Nikdy mu nedáš blonďaté děti!" „Zasraná cikánko!"

Nešlo prý o nijak výjimečná sdělení. „A bylo to ze všech možných zemí. Z Ruska, Německa, České republiky, ale také z Norska," tvrdí Tarjei Bö pro web TV 2.

https://www.facebook.com/gita.simonsen/posts/10159809905440278

Norsko je přitom podle Simonsenové fantastická země, která dává dobré příležitosti pro pěkný a bezpečný život. „Všichni s tím souhlasíme a jsme za to rádi. Náš rasismus není tak tvrdý a viditelný jako to, co vidíme ve Spojených státech. Náš rasismus je jiný, ale může obtěžovat," píše Simonsenová na facebooku.

Bö s ní na téma útoků prý často mluvil, On byl tím, kdo to chtěl řešit. „Jít s tím ven, něco k tomu napsat. Byl jsem naštvaný. Gita byla více zdrženlivá. Teď s odstupem ale bylo přirozenější, že to zmínila v kontextu příspěvku, který napsala."

Že výpady proti Simonsenové přicházely i z jeho domoviny, jej přece jen trochu zaskočilo. „Vždycky jsem věděl, že je tu problém s rasismem. Podle mě si ale spousta lidí v Norsku myslí, že je to něco hodně vzdáleného od našich životů. Tohle byla připomínka toho, že je to kolem nás. Je to hanebné," říká s tím, že to lépe vnímají ti, kterých se to přímo dotýká. „Kdo tomu není vystavený, tak není vždycky schopný se do toho vcítit. Gita je jedním z mnoha příkladů. I když víte, že rasismus existuje, tak získává reálnější obrysy, teprve když se dotkne vašich blízkých. Musíme se ke každému chovat s respektem a s rasismem skoncovat," dodává Bö.