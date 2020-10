Šokujícím rozhodnutím překvapila biatlonový svět. Proč začne Světový pohár bez ní?

„Její premiéra v Kontiolahti není reálná," přiznal v rozhovoru pro list Dagens Nyheter kouč švédského národního týmu Johannes Lukas. „Není pro ni nejlepší hned naskakovat do Světového poháru. To v této sezoně není prioritou," doplnil trenér s tím, že Nilssonová má za sebou teprve šest měsíců biatlonového tréninku.

Je podle něj potřeba, aby si v novém sportu nejprve zvykla na závodní rutinu, která se nedá v tréninku navodit.

Nilssonová se připravuje s reprezentací na předsezonním kempu v Idre, kde také v polovině listopadu proběhnou první testovací závody na národní úrovni. A právě na nich bude Nilssonová sbírat první závodní zkušenosti v biatlonu.

Stina Nilsson får vänta på att debutera i skidskyttevärldscupen https://t.co/qOrcoSMeIN — SportExpressen (@SportExpressen) October 29, 2020

Závodnice s rozhodnutím trenérů souhlasí. „Jasně, že nemůžu skočit rovnou do Světového poháru. Nevěděla bych vůbec jak na to. To by fakt nebylo ani možné. Ne, ne, ne," smála se 27letá závodnice.

„Sotva vím, jak zacházet se zbraní, vždy jen doufám, abych netrefila cizí terč," pokračovala v odlehčeném duchu.

V běžeckém lyžování bývala zvyklá na velké úspěchy, ale toužila po nové motivaci. Nyní však začíná téměř od nuly a cítí, že ji v novém odvětví čeká ještě pořádná dřina, aby se mohla měřit s nejlepšími.

„Moji silnou stránkou v běžeckém lyžování bylo, že jsem dobře znala své slabiny, které jsem v tréninku odstraňovala. Teď ale teprve hledám, kde moje slabiny jsou. Jako o biatlonistce o sobě téměř nic nevím. Celou sezonu se budu poznávat," uvědomuje si.