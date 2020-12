Krčmář vytáhl štafetu na pěkné páté místo, bitvu Seveřanů o prvenství vyhráli Švédové

Vypadalo to, že česká štafeta biatlonistů bude při Světovém poháru v rakouském Hochfilzenu ráda za umístění do první desítky, ale její finišman Michal Krčmář si na závěrečném úseku počínal skvěle. Nejen, že za neustále sněžení výborně běžel, ale hlavně zvládl obě střelby čistě a bez použítí rezervního náboje, čímž vytáhl reprezentační kvarteto na pěkné páté místo v cíli. O prvenství svedly tuhý boj dvě severské štafety. Lídr SP Nor Johannes Boe ale na poslední stojce musel na trestné kolo, a tak Samuelsson dovezl do cíle první Švédsko.