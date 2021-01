Česká biatlonová reprezentace bez tahouna: Už jsem toho měl plné brejle

Bez tradičního tahouna se bude muset obejít česká biatlonová reprezentace v úvodních dvou závodech v novém roce. Zkušený Ondřej Moravec po dohodě s trenéry přijede do dějiště další zastávky Světového poháru v německém Oberhofu později a počítá až se startem v nedělní smíšené štafetě. Chce si totiž prodloužit individuální přípravu v Rakousku.

„Druhý týden v Hochfilzenu už jsem toho měl plné brejle. Cítil jsem, že mi chybí trénink. Natrénoval jsem toho sice hodně, ale jsem zvyklý závodit z tréninku. Mému tělu to vyhovuje. Když se pak cítím dobře při tréninku, tak se mi z toho i dobře závodí," vysvětluje Moravec své rozhodnutí na oficiálních stránkách českého biatlonu.

Šestatřicetiletý závodník vstoupil do sezony výborně, když v Kontiolahti vybojoval páté a desáté místo. V Hochfilzenu však forma uvadala, nejlépe byl sedmadvacátý.

https://www.facebook.com/biatlon.cz/posts/4913113962064648

Hned po svátcích se ale do Rakouska vrátil a znovu začal s tréninkem, který však nebyl úplně bez komplikací.

„Napadlo tu strašného sněhu, takže jsem musel trochu improvizovat. Někdy jsem třeba nemohl jít střílet, protože byla zavřená střelnice. Přes sníh nebylo vidět na terče. Poslední dva tři dny se ale začínám dostávat do dobrého rytmu, který je pro mě známkou toho, že jsem na dobré cestě," pochvaluje si.

V Obertilliachu by se měl připravovat až do pátku, pak se přesune do Oberhofu. Přijde tak o sprint a následnou stíhačku.

Ondřej Moravec na trati vytrvalostního závodu v Kontiolahti.

Petr Slavík/Český biatlon

„Myslím si, že v mém věku už nejedu na celkové pořadí. Samozřejmě neříkám, že nechci jezdit masáky, k čemuž mi budou chybět body z těch dvou vynechaných závodů, ale to se nedá nic dělat. To obětuju. Bude šance se dostat do masáku v Oberhofu přes sprint," doufá Moravec.

I v minulé sezoně vynechal poslední prosincové závody ve Francii, ale tehdy tak učinil z jiných důvodů: „Loni to bylo proto, že jsem přes léto trénoval strašně málo. Teď jsem tréninku udělal dost. Přes Vánoce jsem už hodněkrát trénoval individuálně a myslím, že mi to vyhovuje. Že jsem se dokázal dobře připravit na další závody."