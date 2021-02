Triumf Davidové dojal první českou šampionku i šéfa svazu

Jakešová triumfovala na patnáctikilometrové trati pod jménem Holubcová v roce 2003 v ruském Chanty-Mansijsku. "Jsem taky dojatá a mám hroznou radost. Moc jí to přeju, protože si to zaslouží," řekla v telefonickém rozhovoru ČTK z Letohradu. Přímo v dějišti se radoval Hamza. "Poprvé od olympiády, kdy měla medaili Gábina (Soukalová v Soči 2014), tak mi po závodu vhrkly slzy do očí," řekl v České televizi.

Třetím zlatým medailistou z MS ve vytrvalostním závodu je Roman Dostál. Jízdu a přesnou mušku Davidové sledoval ve studiu České televize, v které léta působí v roli experta. "Ani nevím, u kolika zlatých jsem spolukomentoval, ale teď se na to koukalo nádherně. Klobouk dolů, že se dokázala vrátit a zkoncentrovat se," poukázal Dostál na fakt, že se Davidové ve sprintu a stíhacím závodě v Pokljuce nedařilo střelecky.

Ke skvělému běhu Davidová tentokrát přidala přesnou mušku. "Všechno se jí sešlo, jak se to má sejít. Je zdravá, má výbornou běžeckou formu, měla rychlé lyže a konečně se podařilo všechno vybílit. Takhle to má být," uvedla Jakešová.

Přehled českých mistrů světa v biatlonu: 1993 (Borovec) - Jana Kulhavá, Jiřina Adamičková, Iveta Knížková, Eva Háková (štafeta) 2003 (Chanty-Mansijsk) - Kateřina Jakešová (vytrvalostní závod 15 km) 2005 (Hochfilzen) - Roman Dostál (vytrvalostní závod 20 km) 2015 (Kontiolahti) - Veronika Vítková, Gabriela Koukalová, Michal Šlesingr, Ondřej Moravec (smíšená štafeta) 2017 (Hochfilzen) - Gabriela Koukalová (sprint 7,5 km) 2021 (Pokljuka) - Markéta Davidová (vytrvalostní závod 15 km)

Davidová patří na střelnici k pomalejším. To se potvrdilo i ve vytrvalostním závodu, ale rány si pohlídala. "Což ona dokáže a v dlouhém závodu může pouštět rány ve svém rytmu. Tady má větší komfort než v rychlostních závodech," uvedl Michal Šlesingr, bronzový z vytrvalostního závodu na MS v italské Anterselvě 2007. Davidová měla u některých ran i štěstí. "Kalibry k úspěchu patří," podotkl Dostál.

Českým biatlonistům se v této sezoně příliš nedařilo. Davidová několikrát v seriálu SP atakovala stupně vítězů, ale uspěla až na MS a hned vystoupila na stupeň nejvyšší. "Tohle bylo potřeba i pro celý náš biatlonový cirkus, aby se zase něco povedlo," řekl Dostál. "Je to obrovská úleva pro všechny, protože se nedařilo celý rok a tlak se zákonitě zvedal. Ne všechno je ideální, ale musím Markétě složit obrovský kompliment. Je to úžasný impulz pro nás pro všechny," přidal Hamza.

Češi vybojovali na MS šesté zlato, čtvrté individuální a pro tři z nich si dojeli ve vytrvalostním závodu. Ze stejné disciplíny mají ještě tři stříbra a čtyři bronzy. "Nevím, čím to je, ale na náhody moc nevěřím. Není to zbůhdarma," uvedla Jakešová. Faktorem může být česká schopnost se koncentrovat. "Je to možný, ale taky nevím, jestli je to o tom, že nám to víc vyhovuje a dokážeme se víc uzavřít do sebe," řekl Dostál.

Faktem je, že základem úspěchu ve vytrvalostním závodu je dobrá střelba. A může se v něm prosadit i horší běžec. "Je to tak, ale není to případ Markéty, které běhá špičkově. U ní to bylo o střelbě a zvládla to suprově," řekl Šlesingr.