Kolaps trojnásobného mistra světa! Co se stalo?

Výbuch! Propadák! Průšvih! Jinak to snad ani nazvat nejde. Francouzský biatlonista Émilien Jacquelin sice má tři zlaté medaile z mistrovství světa, jenže při štafetovém závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě předvedl neskutečný kolaps. Totálně pokazil střelbu vleže na posledním úseku štafety a sen o tom, že Francii cinkne v cíli cenný kov, byl pryč. „Takhle mistr světa snad nestřílí,“ kroutil hlavou komentátor nad selháním. Jacquelinovi se podobná věc nestala poprvé.

Francouzský biatlonista Jacquelin pomalu mohl v hlavě spřádat myšlenky, na jaký stupínek v Novém Městě na Moravě v cíli štafety vystoupí. Čekalo se, že na posledním úseku prožene vedoucí Německo, jenže místo toho přišel šok. „Ležku“ totiž šampion totálně zpackal. Rány z jeho pušky létaly nad vymezený prostor a experti se nestačili divit. Být v areálu diváci, nejspíš by to v hledišti pořádně šumělo úžasem...

Často se stává, že při střelbě v leže biatlonisté vyčistí terče. Francouz dal také pět z pěti, ovšem mimo. A místo útoku na stříbrnou pozici byl najednou v kardinálním průšvihu. Místo snu o medailovém umístění muselo Jacquelinovi blesknout hlavou, že to bude pořádná ostuda. Zvláště když ze tří dobíjených nábojů poslal do terče jediný a musel na čtyři trestná kola, což je ve výsledku o 600 metrů navíc. Francii nakonec dovezl do cíle na pátém místě.

Jacquelin střelecky propadl i nedávno na světovém šampionátu v Pokljuce. Tam vybojoval zlato ve stíhačce a bronz ve sprintu, jenže MS stejně končil se slzami v očích. Na druhé položce v závodě s hromadným startem totiž minul všechny terče a v závěrečném kole už se jen ploužil do cíle. Za což dostal od konkurence pořádně naloženo.

Na zmíněnou střeleckou položku přitom přijížděl jako první, střelnici však opouštěl jako úplně poslední, jelikož netrefil ani jeden terč a musel na pět trestných kol. „Jsem zdevastovaný. Dal jsem do toho srdce...“ plakal tehdy Francouz před televizními kamerami. Možná mu nějaká ta slza ukápla i v cíli páteční štafety v Novém Městě na Moravě.

Před lety si ještě horší výsledek připsal i český reprezentant Ondřej Moravec, jenž při Světovém poháru ve Vancouveru při štafetovém závodě poslal vleže mimo terč dokonce všech osm ran.