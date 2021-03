Charvátová se vešla do desítky, Davidová jí dýchala na záda. Body braly všechny Češky

Your Top 3 of the women's sprint in Nove Mesto na Morave 👏



🥇🇳🇴 @TirilEckhoff @NSSF_Biathlon

🥈🇩🇪 @DeniseHerrmann_ @skiverband

🥉🇮🇹 Dorothea Wierer @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/XpoS63EBqz