Závodit do května? Co to mají za nápady, já chci normálně žít, divila se Davidová

Musela si počkat, než vyrazí na trať 88 biatlonistek před ní, ale pak už mistryně světa Markéta Davidová předvedla jedenáctým místem ve sprintu v Novém Městě na Moravě svůj velmi slušný standard. Byť přiznává, že v závěru sezony už mele z posledního… Markéta Davidová na trati sprintu v Novém Městě na Moravě. Vlastimil Vacek, Právo Vysoké startovní číslo jste s trenéry zvolili spíše kvůli větru nebo stavu trati? Myslím, že oboje. Kvůli větru, ale hlavně se předpokládalo, že trať bude přimrzat, až se ochladí. Úplně nemyslím, že by se sníh nějak šíleně měnil, ale vítr ustal. Na nástřelu byl ještě dost silný. Jaké pro vás bylo stát na startu, když většina favoritek už byla v cíli? Snažila jsem se to nevnímat. Není to tak dávno, kdy jsem tahle čísla měla normálně, ještě tak před dvěma třemi lety. Tak jsem zvyklá, dokážu se přizpůsobit. Markéta Davidová v cíli sprintu při SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Vlastimil Vacek, Právo Jedenácté místo tedy berete? Ano, myslím, že už teď na víc běžecky nemám. I ty poslední kopce se snažím vyskákat, ale už to moc nejde. A ta rána mimo samozřejmě mrzí, ale jedničku na střelnici považuju za ještě relativně dobrý výkon. Rychle padám na hubu, bála se Charvátová. Ale má výsledek sezony! Unavená jste byla už na konci minulého týdne, pomohlo pár dnů mezi závody? Už se musím v hlavě hodně motivovat a přemlouvat, že ty síly ještě mám. I když se cítím dobře před závodem, tak v něm to jde rychle dolů a není z čeho brát. Třeba Lucie Charvátová říká, že by klidně závodila ještě měsíc, vy zjevně ne. Určitě ne. Já nevím, co to mají za nápady, že jsou nadšení, když můžou lyžovat do května. Já budu ráda, až lyže zahodím a zase chvíli budu normálně žít… (směje se)