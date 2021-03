Davidová se vytáhla na šestou příčku. Vítězka Eckhoffová už křišťálový glóbus nepustí

Davidová šla po úvodní ležce na jedno trestné kolo, zbývající tři položky ale dala čistě, což ji vytáhlo už na šesté místo. Víc už ze sebe nedokázala vymáčknout. „Hlava by hrozně chtěla, ale už mě to tělo moc nepouští. Třeba na poslední stojce jsem prostála spoustu času. Nejhorší na tom je, že já si ty střely ani tolik nehlídám, prostě nejsem schopna zastřílet rychleji," říkala česká biatlonistka, která se už podesáté v letošní sezoně dostala do elitní desítky.

Atakovala ji dlouho také Charvátová, jenže při střelbě vstoje měla jen padesátiprocentní úspěšnost a celkově musela na sedm trestných kol, což znamená že si přidala víc než kilometr na lyžích. „Nástřel byl kvůli větru dost divoký. Sama jsem cítila, že na střelnici i při závodě dost spěchám, proto jsem kazila. Většinou to byly těsné rány, ale ve stíhačce se každá chyba trestá, ale propad pořadí byl neúprosný. Taky to nebyl můj nejrychlejší běh," mínila, když projela třicátá cílem

Tři vteřinky před krajankou doběhla Eva Puskarčíková. „Běh není žádný zázrak, proto jsem se to snažila co nejvíc odpracovat na střelnici a ty dvě rány jsem tam nechat nemusela," líčila. Samy reprezentantky ještě nevěděly, která z nich bude ve hře při nedělních smíšených závodech. Trenéři své rozhodnutí o složení štafety i obsazení mixu dvojic odkládali až do pozdního večera.

Se žlutým číslem jedoucí Eckhoffová je na závěr sezony takřka neporazitelná a celou stíhačku se tak držela v čele, k poslední zastávce na střelnici přijela s půlminutovým náskokem a protože nezaváhala, nebylo co řešit. Jelo se o další místa na stupních vítězů, čistou střelbou se na stříbrnou pozici vytáhla Běloruska Alimbekovová, nejlepší biatlonistka do 25 let v seriálu.

SP biatlonistek v Novém Městě na Moravě - stíhačka žen na 10 km 1. Eckhoffová (Norsko) 27:13,6 (1) 2. Alimbekovová (Bělorusko) +34,6 (0) 3. Preussová (Německo) +40,2 (2) 4. Röiselandová (Norsko) +41,6 (2) 5. Wiererová (Itálie) +46,0 (1) 6. Davidová (ČR) +52,6 (1) 7. Hauserová (Rakousko) +1:01,8 (2) 8. Dunkleeová (USA) +1:12,9 (1) ... 29. Puskarčíková (ČR) +2:49,0 (2) 30. Charvátová (ČR) +2,52,4 (7) 49. Jislová (ČR) +4:26,3 (5)

Stav Světového poháru (po 23 z 26 závodů) 1. Eckhoffová (Norsko) 1043 2. Röiselandová (Norsko) 903 3. H. Öbergová (Švédsko) 824 4. Preussová (Německo) 795 5. Wiererová (Itálie) 734 6. Hauserová (Rakousko) 746 7. Alimbekovová (Bělorusko) 652 8. Chevalierová-Bouchetová (Francie) 640 ... 10.Davidová (ČR) 622 45. Charvátová (ČR) 129 58. Puskarčíková (ČR) 64 65. Jislová (ČR) 45