Od juniorů k dospělým? Žádný problém! Český biatlonový talent porážel i esa

I Němec Arnd Peiffer a Ital Dominik Windisch, tedy dva medailisté ze sprintu na poslední olympiádě v Pchjongčchangu, se museli sklonit před českým talentem. K maximální spokojenosti mu chyběla jen povedenější druhá položka vleže, kde zapsal tři trestná kola, svá jediná v závodě.

„Na druhé ráně jsem byl zbrklý a pak si přestal věřit, z toho pramenily další chyby,“ drbal si hlavu. Jenže nevydařená střelba na něm nenechala žádné stopy. „Za to jsem rád, že jsem se dokázal zkoncentrovat a makal jsem dál, to byl základ dnešního úspěchu,“ pochválil se.

Do Světového poháru naskočil poprvé v lednu v německém Oberhofu, šanci dostal ve sprintu i na mistrovství světa v Pokljuce, ale to ještě končil až v závěrečné části výsledkové listiny.

V domácím prostředí už ale poznal, že dokáže závodit se špičkou, aspoň tou širší. „Oproti juniorům je to pořád obrovský rozdíl, to čelo pomalu nevidím celý závod. Přijedu a oni už odjíždějí,“ uznával. „I tady jsem si byl před sprintem ještě takový nejistý, ale teď už vidím, že se s těma klukama dá jezdit a střílet, určitě moje sebejistota vzrostla,“ pochvaloval si.

Bonusem pro něj byla účast v posledním individuálním závodě Ondřeje Moravce, také v cíli na svém slavného parťáka počkal na společné focení. „Jestli je můj idol? Určitě. Navíc on dělá tým, zkušenosti z něj přímo srší. Předával je dál Bimbovi (Michalu Krčmářovi), od něj zase odkoukáváme další věci my. Takže to focení pro mě byl hezký okamžik,“ přiznával.

„Jsem moc rád, že jsem Ondru v jeho posledním roce ještě v tréninku zažil,“ cenil si Karlík, jenž se stejně jako Moravec připravuje v Letohradě.

V neděli zřejmě dostane šanci ve smíšené štafetě, pak před ním i jeho vrstevníkem Vítězslavem Hornigem může být i cesta na poslední díl Světového poháru do Östersundu. „Ale zatím ještě nominaci neznáme,“ upřesňuje Karlík.