Pohlídané rány? Já jen nejsem schopná střílet rychleji, smála se Davidová po životní stíhačce

V pátek jste tvrdila, že už nemáte síly a teď jste na malém pódiu…

Ale to neznamená, že mám síly. (směje se)

Měla jste třetí nejrychlejší běh ze všech, tak jste je někde musela vydolovat.

Hlava by chtěla, ale tělo už nemohlo. Snažila jsem se motivovat, ale už se nešlo moc zmáčknout a není z čeho brát. Před startem jsem byla ráda, že jsem vyšla schody nahoru na stadion. Trochu se děsím, co nás čeká v neděli…

Z toho pohledu je šesté místo nad očekávání?

Jsem spokojená, ve stíhačce obvykle nejsem schopná se posouvat moc dopředu. Jenom bych se chtěla cítit trošku líp na lyžích. Nechci, aby to znělo jako výmluva, hodně závodů má v nohách tři čtvrtiny startovního pole, ale vloni jsem se cítila na konci sezony trošku líp, teď mi síly chybí.

Pomohla vám dobrá střelba, lépe na tom z elitní desítky byla jen Běloruska Alimbekavová s nulou.

Se střelbou jsem spokojená a jsem ráda, že i ve stavech, kdy toho mám dost, jsem schopna docela dobře střílet. Jen bych potřebovala, aby se občas ta střelba sešla s rychlejším během.

Zdálo se, že rány ve stoje jste si hlídala.

Mně se líbí, jak všichni říkáte, že jsou pohlídaný. (úsměv) Hlídaný vůbec nejsou, jen nejsem schopna střílet rychleji. Sice to vypadá pěkně, ale byla bych schopná dát i za tři takhle pomalu. To není vůbec hlídaný. Přitom, když se cítím dobře, umím střílet rychleji, rozhodně to není tak, že bych střílela naschvál pomalu.

První střelbu jste ale zvládla za 25 sekund, tam jste patřila k nejrychlejším.

U ležky jo, tam jsem věděla, že ji střílím rychle, byl to i úmysl. Jen ty stojky nejsem schopná nějak vědomě zrychlovat.

Po poslední střelbě jste byla pátá, věřila jste si, že se udržíte i před Norkou Röiselandovou?

Snaha byla. Pustila jsem jí před sebe, říkala si, že s ní zkusím ještě jet a viděla před námi další holky, ale už nebyly síly…

Dvanáctou výhrou v řadě si pojistila velký křišťálový globus další Norka Tiril Eckhoffová, zjevně zcela zaslouženě…

To je neuvěřitelné, jakou jede šňůru a že je schopná to takhle zvládnout.