J. Boe ve finiši i třetím místem urval velký křišťálový glóbus, Krčmář skončil v masáku šestadvacátý

Napínavý souboj o celkové prvenství rozjel lépe Lägreid, jenž dal první ležku čistě a získal tak 24 vteřin k dobru na Johannese Boe, který musel na trestné kolo, ale na lyžích usilovně ztrátu stahoval. Po druhé zastávce oba odkroužili 150 metrů, což znamenalo udržení 15sekundového odstupu mezi nimi.

Na stojce ale Lägreid znovu chyboval, tentokrát na rozdíl od krajana. Z trestného kola se vrátil na čtvrtém místě, ale až o pět vteřin později než J. Boe, který zvyšoval svůj náskok excelentním během.

Norský souboj o konečný triumf rozhodla definitivně závěrečná položka, kdy J. Boe udělal o chybu méně než Lägreid, takže mířil za ziskem velkého křišťálového globu. Mladší z norských biatlonistů po odkroužení 300 metrů pak působil už dost vyčerpaně.

Na posledním kilometru cestou do cíle ještě Lägreid klesl až na osmé místo. Díky poslední čisté stojce vyhrál Francouz Desthieux před Rusem Latypovem, který si druhým místem v cíli dal krásný dárek k 27. narozeninám.

Krčmář začal své střelecké počínání dvěma chybami vleže a z trestného kola se vrátil až na 24. místě. Pak mu dvě čisté položky pomohly k výraznému posunu pořadím a před závěrečnou zastávkou na střelnici už mohl atakovat první desítku. Neporadil si ale s poryvy větru

Do terče se při poslední stojce trefil jedinou z pěti ran a zase se zřítil do výsledkového suterénu. „Bylo vidět, že chtěl až moc a už to tam s ním dost mávalo," posteskl si asistent trenéra Aleš Ligaun. „Položka čtyři, to se nedá ničím omluvit. Úplně jsem si odstřelil závod a vytočil sám sebe," zlobil se Krčmář.

