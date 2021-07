Precizní Soukalová! Překvapila asi i sama sebe

Porod se blíží, zbývá do něj jen pár týdnů, ale neposedná Gabriela Soukalová ve sváteční dny zkusila pro ni už takřka zapomenuté náčiní. Těžko říci, na kolikátý pokus se bývalé biatlonistce povedlo sundat malorážkou všechny terče, ale na videu, které ji při tom zachycuje, působí její střelba nesmírně jistě. Skoro jako by chtěla znovu vyrazit do biatlonových bitev.