Bravo! Bezchybná Vítková opět skončila na stupních vítězů

Potřetí v sezóně se probojovala na stupně vítězů. A potřetí vybojovala bronzovou medaili. Po třetích místech ze sprintu v Oberhofu a závodě s hromadným startem z Ruhpoldingu skončila Vítková na stejné příčce i v Anterselvě.

„Tady musím střílet co nejlíp, každý metr navíc dost bolí, a proto jsem ráda, že se mi to podařilo. Pocitově to moc dobré nebylo, závody předtím byly lepší," zhodnotila svůj výkon Vítková po závodě.

Bronzová Veronika Vítková a stříbrný Ondřej Moravec se pochlubili svými medailemi ze Světového poháru. Co myslíte, kdo přidá na závodech v italské Anterselvě další? #Gear360 Zveřejnil(a) Samsung dne 18. leden 2018

Závod se povedl i Jessice Jislové, která skončila patnáctá a zajela si tím své maximum v SP. Eva Puskarčíková dojela třiadvacátá. Markéta Davidová obsadila čtyřicátou šestou pozici a Veronika Zvařičová dojela jednasedmdesátá. Kvůli bolestem zad odstoupila ze závodu po druhé střelbě Lucie Charvátová.

Dnešního pódiového umístění bude moci Vítková využít k dalšímu dobrému výsledku v sobotním stíhacím závodu. Necelé tři sekundy za ní však odstartuje dnes čtvrtá Běloruska Darja Domračevová, jež jako jediná dokázala zaběhnout lepší čas než Eckhoffová, ale musela na jeden trestný okruh. Šest sekund po Vítkové vyběhne Francouzka Anais Bescondová.

Společně s Vítkovou se v sobotní stíhačce představí ještě Jislová a Puskarčíková.

V pátek jedou sprint muži.