Besseberg letos po dlouhých letech odejde z čela biatlonové unie

Anders Besseberg letos skončí ve funkci prezidenta Mezinárodní biatlonové unie (IBU). Dvaasedmdesátiletý Nor, který je hlavou světového biatlonu od roku 1992, na zářijovém kongresu nebude usilovat o znovuzvolení.

Besseberg odchod z čela IBU potvrdil během Světového poháru na Holmenkollenu norské televizní stanici NRK.

Dlouholetý šéf unie byl v posledních letech terčem kritiky kvůli tomu, jak liknavě se IBU staví k problému dopingu ruských sportovců. Naposledy během olympijských her v Pchjongčchangu unie potvrdila navzdory dopingovým aférám v Rusku jako dějiště finále Světového poháru Ťumeň, kam na protest nepojedou výpravy Česka, Kanady, USA a Ukrajiny.

Podle NRK není vyloučeno, že by Besseberga mohl nahradit jeho slavný krajan Ole Einar Björndalen. Čtyřiačtyřicetiletá biatlonová legenda možná po této sezoně ukončí kariéru a Besseberg věří, že by se osminásobný olympijský vítěz mohl hned vrhnout na funkcionářskou dráhu.

"Myslím, že by přerod z aktivního sportovce do role prezidenta zvládl," uvedl Besseberg. Lepší by však podle něj bylo, kdyby v případě zájmu začal nejprve pracovat ve výkonné radě IBU.