Neviděl jsem. Vémola mi šťouchl prstem do oka, odhaluje Kincl, který skončil v nemocnici

Po zápase vás odvezli lékaři z haly do nemocnice, co se stalo?

Jsem přesvědčený, že jsem dostal šťouchanec prstem do oka. Stalo se to hned na začátku druhého kola. Signalizoval jsem tohle rozhodčímu, ale ten ať pokračujeme. Od té doby jsem nic neviděl.

Jak velký to byl problém?

(smích) Vůbec. Jasně, člověk ztratí přehled o vzdálenosti, časování, s tím se špatně trefuje. Nejdřív jsem ho (Vémolu) viděl dvakrát, vidění se mi rozdvojilo, pak jsem vůbec neviděl. Napadlo mě, jestli třeba nemám v oku vazelínu. Prostě pocit totálně zamlženo, pořád mi to vadilo.

První emoce odpadly, jak hodnotíte duel, který byl hlavním tahákem XFN 11?

Zápas hodně ovlivnilo oko, jinak bych byl asi spokojený. Karlos měl větší sílu a využil toho na jedničku, o tom žádná.

Pokud byste neměl problém s viděním, vyhrál byste?

Nechci spekulovat o žádném kdyby. Nevím, jak by to dopadlo, ale rozhodně by se mi zápasilo líp. Neměl jsem přehled o vzdálenosti, trefoval jsem ho, ale ne všechno, jak bych potřeboval, k tomu jsem byl pomalejší v reakcích. Měl jsem problém pořád v hlavě, tohle nebyla tržná rána, kterou nevnímáte.

Nyní už vidíte?

Je to lepší, ale ještě navštívím nemocnici v Hradci Králové.

Ve třetím kole jste Vémolu několikrát přesně trefil, byla zde možnost na zvrat zápasu?

Přišlo mi, že tam odchází, přebíral jsem zápas, on hodně zpomalil, nedokázal reagovat. Jak jsem ale měl to oko, tak jsem nedokázal ubránit jeho poslední takedown. Pak si mě stáhnul na zem a dobře se držel svého plánu. Karlos má sílu, nepodcenil jsem ho, byl jsem připravený, ale překvapilo mě, že měl o něco silnější pozice, než jsem čekal, nedal mi moc prostoru.

Týdny před zápasem atmosféra gradovala, jak vidíte vše, co se stalo, pokud se ohlédnete?

Určitě to stálo za to. Naplnili jsme O2 arenu, spoustu věcí bylo zbytečných, ale bohužel taková je doba a lidi zajímá zákulisí.

Co máte dále v plánu?

Za dva týdny mám svatbu, rád bych vyřešil oko, aby bylo v pohodě a byl jsem v pořádku. Další zápas nyní neřeším, nejdřív je na řadě oko, pak se budu chtít vrátit co nejdříve zpět do tréninkového a zápasového kolotoče.

Zpět do své váhy 77 kilo? S Vémolou jste šel 84.

Rozhodně. Jen pár lidí v okolí ví, že mým vzorem je GSP (Georges St-Pierre, legenda MMA), když on se rozhodl jít do 84, tak to zvládnu i já. Nedopadlo to, jsem o trochu horší než GSP (smích).