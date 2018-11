Češi stojí před historickou událostí. Kolik jich prožije výjimečný večer?

Víme kdy, nevíme kdo všechno. UFC, nejvíce sledovaná liga MMA, se 23. února 2019 premiérově představí v Praze. O2 arena zažije útok fanoušků bojových umění, kterých bude na dvacet tisíc. Kdo se nakonec postaví do klece a bude bojovat? Všechna jména jsou v jednání, to se týká také českých zápasníků a zápasnic. Kolik jich bude, to je otázka. Jistotu má jen Lucie Pudilová, která byla oficiálně potvrzena ve čtvrtek ráno.