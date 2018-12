Vydržel neskutečný bomby, smekl před Rytmusem Marpo, který prožil své Nagano

Mají to za sebou. A ještě pár dnů budou svoji přestřelku v ringu cítit i vidět. Šest kol boxu Marpa s Rytmusem neskončilo bez šrámů v obličeji. Nakonec před vyprodanou O2 arenou na galavečeru XFN vyhrál na body Marpo. „Ve druhým kole byl nahulenej, ale klobouk dolů, že vydržel. Byly to neskutečný bomby,“ uznal vítěz kvality soupeře.

Druhé kolo bylo klíčové pro celý duel. Rytmus zvládl tři počítání, sok ho nedokázal dorazit. „Tam byla velká krize, ale ustál jsem to. Měl jsem štěstí, viděl jsem ve třetím kole, že se vybouchal, tam jsem se vzchopil a řekl si, že do šestého kola to odboxuju," zhodnotil duel vybarvený Rytmus.

Marpo si před dvěma měsíci zlomil čtyři žebra, tenhle problém musel zůstat utajen. K tomu cítil i rozbité klouby. Přesto si celý večer a zápas užil. „Měl jsem pocit, že je dneska Nagano. Hnal jsem se za K.O., strašně jsem si to užil, tahle noc je jen jednou za život."

