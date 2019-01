Odklepal mi zápas, odveta s McGregorem nebude, vzkázal dagestánský Orel

Na začátku října minulého roku proběhlo v Los Angeles UFC 229. Oni dva se potkali v kleci při nejsledovanějším duelu večera, fanoušci se těšili na hit roku 2018. Dočkali a celý svět viděl navíc přídavek, který se neměl stát. Nurmagomedov uškrtil McGregora ve 4. kole. Pak přišel ale zkrat a ostuda.

Vítěz se pustil do křížku s fanoušky, když přeskočil po zápase pletivo, k tomu byl Ir byl inzultován přímo v kleci a opustil oktagon ještě před oficiálním vyhlášením. Show, na kterou se těšily milióny fanoušků, neměla ideální tečku. Od té doby oba čekají na rozhodnutí Nevadské sportovní komise, která má vynést trest.

https://www.facebook.com/KhabibTheEagle/videos/318422412301931/

Pokud oba vyfasují stop na půl roku bez zápasu, za pár týdnů mohou být volní. Promotéry a fanoušky pochopitelně hned napadne odveta. Příznivce MMA by tento zápas opět nadchl a sama organizace UFC by dostala do svého seznamu další velmi lákavý souboj, který by naplnil kasu.

„Mám velký tým. Můj otec, Javier Mendez, můj management. A každý přemýšlí trochu jinak. Až sportovní komise rozhodne, sedneme si se starým týmem a rozhodneme se, co bude následovat," vyčkává dagestánský Orel. V hlavě má jiná jména. „Proč ne St. Pierre, Ferguson a Mayweather. Tihle chlapi a potom můžu jít do důchodu jako největší sportovec všech dob."

Cesta k odvetě tu přesto je. McGregor si dá jeden až dva zápasy s jinými soupeři, pokud uspěje, může si sáhnout opět na svého posledního přemožitele.

„Nevadská sportovní komise dostala celý natočený záznam a situaci přezkoumá," řekl pár hodin po zápase v říjnu a incidentu prezident UFC Dana White. Na konci ledna by měl padnout očekávaný verdikt.

Nurmagomedov má v roli profesionála na kontě nyní 27 vítězství, ještě neprohrál. McGregorova bilance je 21 výher a 4 porážky.