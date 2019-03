Zabiják a miláček publika. Jak chutná život MMA zápasnice?

Vzdorovitá povaha, na kterou se musí od lesa. Trenéři by mohli vyprávět. Sandra Mašková vyhrála Světové hry jako kickboxerka, pak se vrhla na MMA. Před rokem měla svůj první zápas. Jaký zažila rok, jak se změnila, kdy se dotýkala dna? Než se rozpovídala, dala si oblíbený raw dortík, dostala čas na rozvázání jazyka. Pak spustila. „Když jsem spárovala se šampionkou Magdou Šormovou, dala mi naskočený koleno do ksichtu a já se nerozbrečela a neutíkala do šatny,“ řekla také v rozhovoru pro Sport.cz třicetiletá česká sportovkyně, která si z Afriky před pár týdny přivezla poklad.

Něco vám přečtu. „Moje profesionální cesta nebude spočívat v 15minutových zápasech, to se na to radši vys...."

Kdo tohle řekl? (smích)

Vy. Víte kdy?

Po prvním zápase, taky jsem měla jen takhle dlouhý zápasy.

Před rokem jste také řekla, že patnáct minut v kleci bylo peklem. Stále platí, že MMA je cesta peklem?

Stále platí, že každý zápas je pro mě peklo.

Pohled zabijáka. Co na to ale hlava?

Archiv: Sandra Mašková "Medojed"

Roky jste byla kickboxerka, teď je tomu šestnáct měsíců, co se věnujete i boji na zemi, abyste zvládla MMA komplexně. Jaký je ten přerod?

Předtím jsem byla jakžtakž dobrá kickboxerka, potom jsem byla nějaká MMA zápasnice a teď mám pocit, že ani v jednom nejsem dobrá. V kickboxu bych teď dostala asi parádně na budku. I přes tohle všechno si myslím, že jsem v přechodovém období a vše se zlomí. Prohrané zápasy mi utekly o kousek. Prostě čekám, až začnou kostičky do sebe zapadat jako stavebnice.

Máte čtyři zápasy v MMA. Co vám ten rok dal, vzal, překvapilo vás něco, zklamalo?

Ničeho nelituju, protože všechno, co se nám děje, se děje z nějakého důvodů a vždy nás někam posune. Jsem tady a jsem šťastná. Nejvíc mě překvapil velký boom a zájem o MMA jako takové. Obrovský příliv fanoušků, což taky přináší svá úskalí. Zápasníci musí být ještě pevnější a obrněnější, aby byli schopni ustát prohry a pokračovat dál. Prohrát třikrát po sobě není snadný.

Což je váš případ. Na úvod výhra, poté tři porážky...

Každá porážka mě trochu položila. Prohrávat umím, ale hodnocení ze strany fanoušků je hodně náročný ustát, je přísný. Ale dala jsem to.

Po tréninku musí být i regenerace.

Archiv: Sandra Mašková "Medojed"

Přijde další zápas, co vaše hlava?

Samozřejmě, říkám si, co když se to zase posere.

Máte strach?

Teď už jo. Bojím se prohry a je těžší nastoupit. Přesto si myslím, že jde o přechodnou fázi, nehodlám se na tomhle zaseknout.

Chutná vám život v oktagonu, za pletivem?

Patnáct minut pekla mi nechutná.

Pokud zápas ukončíte dřív, může být konec po minutě...

Řekněme, že si zápasový život neužívám, i kdyby měl trvat patnáct sekund.

Proč?

Nemám to ráda.

Kickbox vám nevadil?

Za rok a půl jsem prošla i mentálním vývojem a došla jsem k větším uvědoměním. Čím víc do sebe vidím, tím těžší je pro mě nastupovat do zápasů. Víc přemýšlím, což se do zápasu moc nehodí.

Jste introvert, ale když vkročíte do haly, kde jsou tisíce fanoušků, změníte se - úsměvy, mávání, Mašková se baví - jak je to možné?

Vždycky jsem připravená jako zabiják, jdu se poprat, jdu války, jenže pak vlezu do arény, lidi začnou bouřit a já se musím smát, protože kolem sebe vidím obrovskou radost, oni tam jsou se mnou. Najednou zapomenu na zabijáka a je tam miláček publika, který si ovace užívá. Pak se samozřejmě vrátím do zápasového módu.

Před pár týdny jste se vrátila z MMA reality show, která proběhla v Africe. Řekla jste, že jste tam našla osobní poklad. Co tím myslíte?

(dlouhé ticho). Byla jsem tam šest týdnů a prošla si osobním peklem, fyzickým i psychickým. Sáhla jsem si na dno. Osud nám předhazuje situace, ze kterých se máme poučit. Domnívám se, že právě takové ponaučení jsem našla, pochopila a integrovala v Africe. To je pro mě osobní poklad, který jsem našla, když jsem byla na dně.

Můžete být konkrétnější?

Tréninky byly fyzicky náročnější než v Česku, opravdu se jelo na sto procent. Dali jsme třeba sparingy 5x5 minut a trenér na to dal kruháč 5x5 minut. To bylo hodně náročný. A co se týče psychiky. Když jsem měla před zápasem, byla jsem na hranici fyzických sil, říkala jsem trenérům, že nejsem pomalu schopna vstát z postele a dostalo se mi odpovědi - jak chceš zápasit, když nebudeš trénovat? Tady došlo k největšímu zlomu, byla jsem na kolenou a nebyla jsem už schopna vzdorovat.

Přijala jste daný stav?

Každý člověk má nějaké komplexy, strachy. Tam jsem zjistila, že není potřeba s tímhle bojovat, ale spíš přijmout. Tyhle věci tu jsou a vždycky budou, to je další poklad, který jsem našla u dna afrického oceánu. K tomu tam byl ještě sociální strach, protože jsem měla špatné zkušenosti z kolektivu na střední škole. Z té jsem si vzala nějaký komplex, který se manifestoval v průběhu soutěže. Každý nějak funguje, každý má strachy, které ho provází, a tohle kopalo do prdele mě v průběhu soutěže.

Šest týdnů v Africe, vždycky to nebylo na úsměv.

Archiv: Sandra Mašková "Medojed"

Dobře. Vrátila jste se s osobním pokladem, je nyní život lepší, jiný?

Asi jsem se ještě úplně neadaptovala ze změny prostředí. Těším se na tréninky, protože mi chyběli trenéři. Lojza Škeřík a Michal Hořejší jsou úžasní. Nějakým způsobem jsem se změnila, teď budu zjišťovat - jak. První progres už ale nastal. Když jsem spárovala se šampionkou Magdou Šormovou, dala mi naskočený koleno do ksichtu a já se nerozbrečela a neutíkala do šatny (smích). Prostě jsem vydržela koleno do oka od šampionky!

Na začátku MMA kariéry jste řekla: „Jsem malá rybička hozená do moře a plavu mezi žraloky." Co jste teď?

Už jsem kapřík?

Ten, který roste? Nebo ten, který pomalinku pluje, moc se mu nechce a kyne u dna?

Kapr šupináč. Nebo štika? To už je docela predátor.

Říkala jste, že zabiják.

V českých vodách si tak nikdy nepřijdu. Teprve se ukáže. Až pojedu v červnu do Afriky, kde budu mít zápas, tam by se mohlo ukázat, že jsem víc než jen krmení pro predátory.

MMA, to není jen síla, fyzička, technika, svoji roli hraje i hlava. Vy máte ráda psychologii, zajímáte se o ni. Proč?

Čím víc rozumím sobě, tím je svět lepší, líp se mi funguje. Něco v tom smyslu - pochop sám sebe, pochopíš svět. Když pracuju s lidmi, vypozorovala jsem, že se cítí líp, když se mnou mluví. Občas ze mě vypadne něco chytrého, otevřu jim oči. Chtěla bych do psychologie proniknout hlouběji. To je možná cesta po sportovní kariéře.

Sandra "Medojed" Mašková a její období kickboxu.

Archiv: Sandra Mašková "Medojed"

Co má nejraději Sandra Mašková v životě?

To je docela filozofická otázka. Sandra Mašková má nejraději, když se jí povede překonat velkou překážku.

Další velká bude která?

Když pominu květnové přijímačky na psychologická studia, tak to bude červen v Africe, kde mě čeká zápas v MMA. Tohle jsou mé nejbližší překážky.

Jste se sebou spokojená?

Ty jo. Kdybyste řekl jen spokojená, tak řeknu jo, ale pokud - se sebou - tak si říkám, že kdybych byla spokojená, tak mě to nenutí na sobě pracovat.

A poslední otázka. Jednou jste také vyslovila větu. „Ráda jím a všechno zvládnu". Stále to platí?

Všechno zvládnu, ale teď už si druhý návykový dort z Secret of raw nedám (smích).